Terremoto de magnitude de 6,5 atinge Sul e centro do México

O terremoto teve uma magnitude preliminar de 6,5 e seu epicentro foi localizado próximo à cidade de San Marcos, no estado de Guerrero, no sul do México, perto do balneário de Acapulco, na costa do Pacífico, de acordo com a agência sismológica nacional do México.

Um forte terremoto atingiu o sul e o centro do México na sexta-feira, 2, interrompendo a primeira coletiva de imprensa da presidente Claudia Sheinbaum no novo ano, enquanto alarmes sísmicos soavam.

A agência de defesa civil do estado relatou vários deslizamentos de terra nos arredores de Acapulco e em outras rodovias do estado.

Moradores e turistas da Cidade do México e de Acapulco correram para as ruas quando o tremor começou.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos informou que o terremoto ocorreu a uma profundidade de 35 quilômetros (21,7 milhas), a 4 quilômetros (2,5 milhas) a noroeste de Rancho Viejo, Guerrero, que fica nas montanhas a cerca de 92 quilômetros (57 milhas) a nordeste de Acapulco.

Sheinbaum, que retomou sua coletiva de imprensa pouco tempo depois, disse ter conversado com a governadora de Guerrero, Evelyn Salgado, que lhe informou que não houve relatos de danos graves.