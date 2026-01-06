EUA deixam de recomendar vacina infantil contra seis doenças

Foto de apoio ilustrativo: Estados Unidos deixa de recomendar a imunização universal de crianças contra seis doenças, entre elas a influenza, nessa segunda-feira, 5 / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

Governo dos Estados Unidos da América anunciou uma reformulação no calendário federal de vacinação infantil, deixando de recomendar a imunização universal de crianças contra seis doenças nessa segunda-feira, 5: influenza, hepatites A e B, doença meningocócica, vírus sincicial respiratório e rotavírus.



A reformulação ocorre após uma diretriz do presidente Donald Trump, que determinou a comparação do calendário de vacinação dos Estados Unidos com os adotados em outros países. "Depois de uma revisão exaustiva das evidências, estamos alinhando o calendário de vacinação infantil dos Estados Unidos com o consenso internacional, ao mesmo tempo em que fortalecemos a transparência e o consentimento informado. Esta decisão protege as crianças, respeita as famílias e reconstrói a confiança na saúde pública", declarou Kennedy. Comunidade médica reage em tom crítico Como contraponto, a medida tornou-se alvo de críticas de especialistas em medicina e saúde pública.

Para Sean O’Leary, presidente do Comitê de Doenças Infecciosas da Academia Americana de Pediatria, o calendário vacinal infantil "é uma das ferramentas mais pesquisadas para proteger as crianças de doenças graves, às vezes fatais". Embora cada estado dos Estados Unidos tenha autonomia para definir suas exigências obrigatórias de vacinação, as recomendações dos CDC exercem forte influência sobre as políticas estaduais. Em resposta, autoridades federais afirmaram que o acesso às vacinas e a cobertura pelos seguros de saúde não serão alterados, mesmo no caso daquelas que deixaram de ser amplamente recomendadas.