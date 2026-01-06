Imprensa estrangeira denuncia bloqueio de Israel ao livre acesso a Gaza

A Associação de Imprensa Estrangeira em Jerusalém (FPA, na sigla em inglês) expressou, nesta terça-feira (6), "sua profunda decepção com a mais recente resposta do governo israelense ao seu apelo por acesso total e livre à Faixa de Gaza". "O governo decidiu mais uma vez nos confinar", declarou a FPA, acrescentando que está preparando um recurso urgente à Suprema Corte para pôr fim ao que considera uma "violação contínua" da liberdade de imprensa e do "direito do público à informação".

No domingo, o governo israelense confirmou por escrito sua recusa em autorizar a entrada de veículos de imprensa internacionais na Faixa de Gaza, após vários adiamentos processuais e um prazo imposto pelo tribunal. "Apesar da mudança na situação factual no terreno, a entrada de jornalistas (tanto estrangeiros quanto não estrangeiros) na Faixa de Gaza sem escolta não deve ser autorizada", afirmou o representante do governo, acrescentando que persiste "um risco à segurança". A FPA, que representa a imprensa estrangeira em Israel e nos Territórios Palestinos, entrou com esta ação judicial em 2024 para garantir o livre acesso dos jornalistas à Faixa de Gaza. A Suprema Corte deve se pronunciar sobre esta questão no futuro.