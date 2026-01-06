Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fortes chuvas deixam ao menos 16 mortos na Indonésia

Fortes chuvas deixam ao menos 16 mortos na Indonésia

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Pelo menos 16 pessoas morreram e três estão desaparecidas após enchentes repentinas provocadas por chuvas torrenciais na Indonésia, anunciaram as autoridades nesta terça-feira (6). 

A Agência Nacional de Mitigação de Desastres informou em comunicado que as fortes chuvas fizeram com que um rio na ilha indonésia de Siau transbordasse na segunda-feira. As águas da enchente inundaram quatro vilarejos e deixaram 16 mortos. 

Outras três pessoas continuam desaparecidas e equipes de resgate trabalham para encontrá-las, disse o porta-voz da agência, Abdul Muhari. 

"A enchente repentina foi causada pelas fortes chuvas que caíram na região desde o início da manhã, provocando um aumento súbito na vazão do rio", disse Abdul. 

O porta-voz acrescentou que 22 pessoas ficaram feridas e quase 700 foram desalojadas.

Imagens divulgadas pela agência de busca e resgate mostram grandes rochas e árvores arrastadas pela enchente. 

A inundação bloqueou o acesso a algumas estradas e danificou dezenas de casas, além de prédios públicos e infraestrutura, segundo o porta-voz. 

Enchentes são comuns na Indonésia durante a estação chuvosa, entre outubro e março.

dsa-ami/ebe/cn/rnr/sag/aa

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar