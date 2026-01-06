Fortes chuvas deixam ao menos 16 mortos na Indonésia
Pelo menos 16 pessoas morreram e três estão desaparecidas após enchentes repentinas provocadas por chuvas torrenciais na Indonésia, anunciaram as autoridades nesta terça-feira (6).
A Agência Nacional de Mitigação de Desastres informou em comunicado que as fortes chuvas fizeram com que um rio na ilha indonésia de Siau transbordasse na segunda-feira. As águas da enchente inundaram quatro vilarejos e deixaram 16 mortos.
Outras três pessoas continuam desaparecidas e equipes de resgate trabalham para encontrá-las, disse o porta-voz da agência, Abdul Muhari.
"A enchente repentina foi causada pelas fortes chuvas que caíram na região desde o início da manhã, provocando um aumento súbito na vazão do rio", disse Abdul.
O porta-voz acrescentou que 22 pessoas ficaram feridas e quase 700 foram desalojadas.
Imagens divulgadas pela agência de busca e resgate mostram grandes rochas e árvores arrastadas pela enchente.
A inundação bloqueou o acesso a algumas estradas e danificou dezenas de casas, além de prédios públicos e infraestrutura, segundo o porta-voz.
Enchentes são comuns na Indonésia durante a estação chuvosa, entre outubro e março.
