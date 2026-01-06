China reforça controles sobre exportações de duplo uso civil e militar para o Japão

A China reforçou os controles sobre exportações ao Japão que possam ter duplo uso, civil e militar, anunciou o Ministério do Comércio nesta terça-feira (6), em um momento de fortes tensões entre Pequim e Tóquio. A medida entra em vigor já nesta terça-feira, detalhou o ministério do gigante asiático, sem mencionar quais bens específicos estarão sujeitos a esse controle.

As relações entre os dois países se deterioraram depois que a primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, sugeriu em novembro que seu país poderia intervir militarmente no caso de um ataque chinês a Taiwan. Pequim considera a ilha de regime democrático como parte de seu território e ameaçou usar a força para anexá-la. “Alguns dirigentes japoneses fizeram declarações equivocadas sobre Taiwan recentemente, insinuando a possibilidade de uma intervenção militar no Estreito de Taiwan”, declarou um porta-voz do ministério em comunicado. “Trata-se de uma ingerência flagrante nos assuntos internos da China e de uma grave violação do princípio de uma só China, de natureza e consequências extremamente negativas”, acrescentou.