Chefe da diplomacia israelense visita Somalilândia após reconhecimento por Israel

O ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Saar, chegou à Somalilândia nesta terça-feira (6) para a primeira visita de alto nível desde que Israel reconheceu oficialmente essa região separatista no Chifre da África, anunciou a Presidência do território. "Uma delegação chefiada pelo ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Saar, desembarcou em Hargeisa. Ele foi recebido no aeroporto por autoridades do governo", disse a Presidência em um comunicado.

Israel reconheceu oficialmente a Somalilândia em 26 de dezembro, tornando-se o primeiro país a aceitá-la como um Estado independente que se separou da Somália em 1991. Embora Israel tenha invocado seu direito, em 30 de dezembro, de "manter relações diplomáticas" com os países de sua escolha, sua decisão foi criticada por diversos países africanos e de maioria muçulmana, sendo vista como um ataque à soberania somali. O presidente da Somália, Hassan Sheikh Mohamud, afirmou na última quarta-feira que a Somalilândia aceitou três condições impostas por Israel para o seu reconhecimento: o reassentamento de palestinos em seu território, o estabelecimento de uma base militar no Golfo de Aden e a adesão aos Acordos de Abraão para normalizar as relações com Israel. As duas primeiras condições foram rejeitadas como "falsas" na última quinta-feira pelo Ministério das Relações Exteriores da Somalilândia, que reiterou que o acordo entre os dois países é "puramente diplomático".