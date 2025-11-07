Canadense puxa barco de 118 toneladas com 130 passageiros a bordo e bate recorde mundial

Canadense puxa barco de 118 toneladas com 130 passageiros a bordo e bate recorde mundialWesley "Moose" arrastou o barco por uma grossa corda durante 1 minuto e 21 segundos, estabelecendo um novo recorde mundial; veja vídeo
Diante de um barco de mais de 118 toneladas, o canadense Wesley “Moose” Derwinsky encarou a desafiante missão de puxar a embarcação cheia de tripulantes a bordo durante um evento nos Estados Unidos, conquistando um recorde mundial e sendo reconhecido pelo Guiness Book como um dos homens mais fortes do mundo.
A ação foi promovida pela Strongman Champions League (SCL) na cidade de Sandusky, em Ohio. Na ocasião, 15 atletas profissionais, incluindo Wesley, enfrentaram-se no desafio de arrastar o barco até o cais enquanto 130 passageiros aguardavam no convés do barco.
Moose bate recorde mundial por puxar barco de 118 toneladas
Moose saiu vitorioso da competição e ainda relatou ter ficado “extasiado” ao descobrir que, com o feito, havia conquistado o recorde mundial de barco mais pesado puxado por 20 metros com a parte superior do corpo.
Em um tempo de 1 minuto e 21 segundos, o canadense foi capaz de concluir a prova e cravar o recorde. O reconhecimento foi dado pelo Guinness World Records, a quem o atleta descreveu a experiência de ter participado da disputa.
"Esta foi minha quarta competição em oito semanas, então eu realmente não tive um tempo específico para me preparar. Apenas puxei a corda o mais forte que pude"
Moose
Wesley Moose coleciona títulos em competições de força
Wesley “Moose” já tem um histórico de participação em competições da SCL. Ele começou ainda na adolescência, aos 17 anos. Hoje, com 29 anos, o atleta pôde realizar o desejo de participar e vencer uma competição da Strongman Champions League.
Anteriormente a esse evento, o recordista já colecionava títulos em provas de força regionais, como o do Homem Mais Forte do Mundo. Assim, frente a frente com aquele barco de 118,7 toneladas, Wesley sabia que estava à altura do desafio em Ohio.
“Sempre quis competir em um evento da Strongman Champions League, pois costumam apresentar competições incríveis com demonstrações de força impressionantes, um verdadeiro espetáculo tanto para os atletas quanto para o público”, disse ele ao Guinness.
Recordista quis honrar legado dos canadenses
Para ele, o fato de o evento ter a prova de puxar o barco e ser filiado ao Guinness World Records foi uma “grande motivação” para que ele participasse da disputa.
“Os fortes homens canadenses têm um histórico de possuírem um dos apertos de mão mais fortes do mundo, e eu não queria decepcionar aqueles que vieram antes de mim.”
Dezenas de espectadores acompanharam os atletas puxando o barco nas docas da Baía de Sandusky. O último a fazer a tentativa foi Wesley, que era aplaudido pelo público enquanto se preparava para puxar a corda amarrada ao barco, que era mais grossa que uma bola de golfe.
“[Estava] exausto e sem nenhuma função nas mãos depois, pois elas estavam completamente destruídas e fatigadas por ter puxado 118 toneladas”, revelou Moose, concluindo dizendo que se sentiu radiante ao saber que tinha ganho a competição.
Leia mais
-
Tartaruga de 100 anos se torna "mãe de primeira viagem" mais velha da espécie e renova esperança contra extinção
-
Obras "gigantes" feitas de origami estabelecem dois recordes mundiais nas Filipinas
-
Mulher com as unhas femininas mais longas do mundo bate novo recorde por não cortá-las há 27 Anos
-
Pena mais cara do mundo é leiloada por R$ 146,8 mil e estabelece novo recorde
-
É recorde: Neozelandês tem nome que leva 20 minutos para ser lido