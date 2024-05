Pena mais cara do mundo é leiloada por R$ 146,8 mil e estabelece novo recorde

O item estabeleceu um novo recorde, ultrapassando o preço de venda da então pena mais cara do mundo, que havia sido vendida em 2010 por NZ$ 8,4 mil (cerca de R$ 23,6 mil), de acordo com a Webb's , casa de leilões responsável pelas ocasiões. Isso significa que o leilão da pena de huia superou em mais de 450% o valor até então estabelecido para a "pena mais cara do mundo"

A estimativa inicial era de que o valor da pena se mantivesse entre NZ$ 3 mil e NZ$ 5 mil (valor estimado entre R$ 9 mil e R$ 15 mil), mas o lance final do leilão , realizado na última segunda-feira, 20, superou as expectativas e foi nove vezes maior que o estimado .

Ao informar sobre a pena vendida na segunda-feira, Leah Morris, chefe de artes decorativas da casa de leilões sediada em Auckland, explica que o item foi posto em uma moldura com vidro de proteção UV e com papel de arquivo, o que significa que, bem conservada , ela terá uma "vida muito longa" .

A casa de leilões informou que os potenciais arrematantes precisaram apresentar uma licença do Ministério da Cultura e Patrimônio da Nova Zelândia para que então a venda seja concretizada.

Por se tratar de um item de importância nacional, a aquisição da pena somente pode ser realizada por colecionadores com cadastro válido e não poderia sair do país sem que houvesse autorização do ministério.

A extinção da huia e a história que a pena carrega

A huia era uma ave endêmica da Nova Zelândia e, para o povo Maori, era um pássaro sagrado. As belas e chamativas penas do animal eram comumente utilizadas como adornos de cabeça pelas famílias dos líderes do povo, além de serem itens de venda no comércio local.

De acordo com o Museu da Nova Zelândia, os indivíduos da espécie já eram considerados raros antes da chegada dos europeus à ilha norte do país. Após isso, o animal passou a ser alvo de colecionadores e comerciantes da área da moda, o que contribuiu para o desaparecimento do pássaro.

Três huias pintadas pelo artista holandês Johannes Keulemans, por volta do ano 1900 Crédito: Reprodução/Museu da Nova Zelândia

A chefe de artes decorativas da Webb's diz em comunicado que “esta pena rara de huia é um belo exemplo da história natural de Aotearoa Aotearoa é um termo Maori que significa “terra da longa nuvem branca” e é usado para se referir à Nova Zelândia. e nos lembra da fragilidade do nosso ecossistema”.