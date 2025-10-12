Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mais de mil crianças e adultos visitam navio em Fortaleza

Navio atrai mais de mil crianças e adultos para visitação no Porto de Fortaleza

Essa foi a sexta visita pública gratuita promovida pela Companhia Docas do Ceará em 2025
Alexia Vieira
Alexia Vieira
O Porto de Fortaleza recebeu 1.041 visitantes neste domingo, 12, para conhecer o navio Desembarque Carros de Combate (NDCC) Almirante Saboia (G25), da Marinha brasileira.

Famílias escolheram o Dia das Crianças para fazer a visita. O taxista Mailton Costa e a esposa Naiana Costa aproveitaram o momento para registrar fotos a bordo do navio com o filho Marcelo, de sete anos.

"Queria vir todos os finais de semana, se fosse possível. Olhar para esse mar traz calma. É o que precisamos", disse Naiana.

Navio foi visitado por mais de mil crianças e adultos no Dia das Crianças Crédito: Companhia Docas do Ceará
"Vim pela terceira vez e em todas saio feliz por ter vivido um momento maravilhoso com minha família", disse o motorista de ônibus Roberto Diniz.

A Companhia Docas do Ceará organizou um esquema com 30 colaboradores, dois ônibus e uma van para garantir a segurança e conforto dos visitantes, em parceria com a Capitania dos Portos do Ceará.

O G25 permanece em Fortaleza nesta segunda-feira, 13, e seguirá para o Rio de Janeiro na terça-feira, 14.

Essa foi a sexta visita pública gratuita promovida pela Companhia Docas do Ceará em 2025. Ao todo, mais de 6.700 pessoas visitaram os navios atracados no Porto de Fortaleza.

