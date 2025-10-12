Mais de mil crianças e adultos visitam navio em Fortaleza

Navio foi visitado por mais de mil crianças e adultos no Dia das Crianças / Crédito: Companhia Docas do Ceará

O Porto de Fortaleza recebeu 1.041 visitantes neste domingo, 12, para conhecer o navio Desembarque Carros de Combate (NDCC) Almirante Saboia (G25), da Marinha brasileira. Famílias escolheram o Dia das Crianças para fazer a visita. O taxista Mailton Costa e a esposa Naiana Costa aproveitaram o momento para registrar fotos a bordo do navio com o filho Marcelo, de sete anos.