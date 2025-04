Tartaruga de 100 anos se torna "mãe de primeira viagem" mais velha da espécie e renova esperança contra extinção

Os filhotes de tartaruga ainda podem ganhar novos irmãos segundo o Zoológico da Filadélfia / Crédito: Reprodução/Zoológico da Filadélfia

Quatro filhotes da rara tartaruga-de-Santa-Cruz nasceram no zoológico da Filadélfia, nos Estados Unidos (EUA), pela primeira vez em mais 150 anos. Todos os recém-nascidos são fêmeas e representam uma nova esperança para a espécie que vive sob risco crítico de extinção. Nativa de Galápagos, no Oceano Pacífico, a mãe dos pequenos quelônios tem por volta de 100 anos e se tornou a mãe de primeira viagem mais velha da espécie de que se tem registro. Ela vive no local desde 1932.

Os mais novos papais, chamados de Mommy e Abrazzo, são os responsáveis por gerarem os mais novos integrantes da espécie, que, agora, soma 48 indivíduos nos EUA, representando um marco na luta contra extinção desses animais. As informações foram divulgadas pelo Zoológico da Filadélfia, no estado da Pensilvânia, na última quinta-feira, 3. Conheça mais sobre o caso:

Filhotes de tartaruga-de-Santa-Cruz são um marco na preservação da espécie O primeiro ovo de Mommy a gerar um filhote eclodiu em 27 de fevereiro. Essa é a primeira vez que filhotes de tartaruga-de-Santa-Cruz (Chelonoidis niger donfaustoi) nascem no local em 150 anos de existência do zoológico.





Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Philadelphia Zoo (@philadelphiazoo) O monitoramento dos filhotes, porém, começou ainda em novembro de 2024, quando Mommy colocou 16 ovos. A equipe de répteis e anfíbios os desenterrou para incubar oito como machos e oito como fêmeas e segue acompanhando o desenvolvimento com esperança de que outros ovos possam eclodir.

A temperatura na qual os ovos são incubados determina o sexo dos filhotes. Em temperaturas mais quentes, a partir de 29,5°C, ocorre o desenvolvimento de fêmeas da espécie. Sob temperaturas menores, abaixo de 28°C, a tendência é a geração de uma prole de machos.

“Esta é uma conquista monumental para nossa equipe de cuidados com os animais, que trabalhou diligentemente para fornecer as condições certas para a mamãe botar seus ovos e para que os ovos incubassem e eclodissem com sucesso”, diz Lauren Augustine, diretora de Herpetologia e Aves da instituição.

DNA da mãe e filhotes são extremamente valiosos para garantir a preservação da espécie De acordo com o Zoológico da Filadélfia, "Mommy é considerada uma das tartarugas de Galápagos mais valiosas geneticamente no Plano de Sobrevivência de Espécies (SSP) da Associação de Zoológicos e Aquários (AZA)". A tartaruga Mommy já vive no Zoológico da Filadélfia há quase 93 anos e, em 2025, tornou-se mãe de primeira viagem aos quase 100 anos de idade Crédito: Reprodução/Zoológico da Filadélfia A instituição ainda complementa, dizendo que os quatro filhotes, que estão sob cuidados humanos, têm um grande valor genético para a espécie. Por ainda não terem recebido nomes, as tartaruguinhas são diferenciadas pelos profissionais do zoológico com um pouco de esmalte não tóxico nos cascos.