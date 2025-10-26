Resort da Disney World na Flórida registra três mortes em 10 dias

Disney's Contemporary Resort, localizado em Orlando, Flórida, registrou três mortes em 10 dias / Crédito: Reprodução/Christian Lambert/Flickr

Três mortes foram registradas em 10 dias em propriedades da Walt Disney World, nos Estados Unidos, informou o portal de notícias americano TMZ. A terceira morte ocorreu nessa quinta-feira, 23, e foi confirmada pelo Instituto Médico Legal do Condado de Orange, em Orlando. Um representante disse ao TMZ que o órgão “ainda está concluindo exames” no falecido ainda não identificado. Na manhã de quinta, um cliente do resort filmou a presença de policiais no local e publicou no TikTok.