Resort da Disney World na Flórida registra três mortes em 10 dias

Resort da Disney World na Flórida registra três mortes em 10 diasA 1ª vítima, uma mulher, foi registrada em 14 de outubro. Um idoso foi achado inconsciente uma semana depois. A 3ª morte foi confirmada nessa terça, 23
Três mortes foram registradas em 10 dias em propriedades da Walt Disney World, nos Estados Unidos, informou o portal de notícias americano TMZ. A terceira morte ocorreu nessa quinta-feira, 23, e foi confirmada pelo Instituto Médico Legal do Condado de Orange, em Orlando.
Um representante disse ao TMZ que o órgão “ainda está concluindo exames” no falecido ainda não identificado. Na manhã de quinta, um cliente do resort filmou a presença de policiais no local e publicou no TikTok.
A primeira morte no estabelecimento ocorreu em 14 de outubro último. Uma mulher identificada como Summer Equitz morreu após ser atingida por um monotrilho. A morte foi considerada como “aparente suicídio”.
Uma semana depois, na manhã de 21 de outubro, um homem na faixa de 60 anos passou por um “episódio médico” e foi encontrado inconsciente. Autoridades não suspeitam de atividade criminosa.
Quarta morte marcou Disney em outubro
Segundo o Men’s Journal, as três mortes reportadas pelo TMZ não incluem o caso de uma mulher, também com cerca de 60 anos, achada inconsciente logo após participar da Haunted Mansion, atração da Disneyland.
O caso ocorreu em 8 de outubro no parque na Califórnia, não no resort na Flórida. A mulher foi levada a um hospital, onde sua morte foi confirmada.
De acordo com a revista People, uma causa da morte não seria revelada, pois a custódia do cadáver não ficou com a polícia, indicando que a família da vítima organizou o certificado de óbito de forma privada.
Disney World soma 96 fatalidades desde 1955
Levantamento da firma legal Di Marco, Araujo, & Montevideo indicou que as propriedades da Disney World registrou 96 fatalidades desde sua fundação, em 1955, até o ano de 2024. O motivo mais comum de falecimento foram causas naturais, seguidas por suicídio, afogamento e quedas.
Quase 80% das vítimas eram hóspedes, enquanto pouco menos de 20% eram funcionários. Embora alguns incidentes tenham resultado em acordos com a Disney, a maioria nunca resultou em um processo judicial.