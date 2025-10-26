Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Resort da Disney World na Flórida registra três mortes em 10 dias

A 1ª vítima, uma mulher, foi registrada em 14 de outubro. Um idoso foi achado inconsciente uma semana depois. A 3ª morte foi confirmada nessa terça, 23
Três mortes foram registradas em 10 dias em propriedades da Walt Disney World, nos Estados Unidos, informou o portal de notícias americano TMZ. A terceira morte ocorreu nessa quinta-feira, 23, e foi confirmada pelo Instituto Médico Legal do Condado de Orange, em Orlando.

Um representante disse ao TMZ que o órgão “ainda está concluindo exames” no falecido ainda não identificado. Na manhã de quinta, um cliente do resort filmou a presença de policiais no local e publicou no TikTok.

A primeira morte no estabelecimento ocorreu em 14 de outubro último. Uma mulher identificada como Summer Equitz morreu após ser atingida por um monotrilho. A morte foi considerada como “aparente suicídio”.

Uma semana depois, na manhã de 21 de outubro, um homem na faixa de 60 anos passou por um “episódio médico” e foi encontrado inconsciente. Autoridades não suspeitam de atividade criminosa.

Quarta morte marcou Disney em outubro

Segundo o Men’s Journal, as três mortes reportadas pelo TMZ não incluem o caso de uma mulher, também com cerca de 60 anos, achada inconsciente logo após participar da Haunted Mansion, atração da Disneyland.

O caso ocorreu em 8 de outubro no parque na Califórnia, não no resort na Flórida. A mulher foi levada a um hospital, onde sua morte foi confirmada.

De acordo com a revista People, uma causa da morte não seria revelada, pois a custódia do cadáver não ficou com a polícia, indicando que a família da vítima organizou o certificado de óbito de forma privada.

Disney World soma 96 fatalidades desde 1955

Levantamento da firma legal Di Marco, Araujo, & Montevideo indicou que as propriedades da Disney World registrou 96 fatalidades desde sua fundação, em 1955, até o ano de 2024. O motivo mais comum de falecimento foram causas naturais, seguidas por suicídio, afogamento e quedas.

Quase 80% das vítimas eram hóspedes, enquanto pouco menos de 20% eram funcionários. Embora alguns incidentes tenham resultado em acordos com a Disney, a maioria nunca resultou em um processo judicial.

