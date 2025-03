'Branca de Neve': como filme da Disney se tornou um dos mais polêmicos de 2025

Disney Atriz Rachel Zegler chegou a ser alvo de ataques racistas na internet Pouca gente imaginaria que a guerra em Gaza teria impacto em um remake da Disney. Mas a versão live-action do clássico Branca de Neve e os Sete Anões acabou não só sendo capturada pelo debate em torno do conflito no Oriente Médio, como também virou mais um ponto em torno do qual as profundas divisões políticas e sociais do mundo de hoje se manifestam. Tudo isso ainda antes de seu lançamento global, previsto para o próxima dia 21 de março.

A escalação da atriz Rachel Zegler, de ascendência colombiana, como protagonista gerou uma reação negativa inicialmente. Mais recentemente, foram comentários da atriz a favor da Palestina que suscitaram críticas, assim como manifestações pró-Israel feitas pela atriz israelense Gal Gadot, que interpreta a madrasta de Branca de Neve, a Rainha Má.

Também há um debate em andamento sobre se deveria haver anões, com atores de fato ou feitos por CGI (sigla para computer-generated imagery, imagens geradas por computador). Com uma recepção muitas vezes hostil, o filme inadvertidamente tem refletido a polarização profunda que cada vez mais mexe com a sociedade e a política em países ao redor do mundo. Branca de Neve está em produção desde 2019, ganhando tração em 2021 com a escalação de Zegler.

Desde então, os ataques em torno de seu perfil supostamente "woke" se multiplicaram, tornando o filme um para-raios para opiniões que têm pouco a ver com o conto de fadas em que se baseia. A ponto de, em um artigo recente, o Hollywood Reporter questionar: "Alguns erros de relações públicas combinados com a indignação 'anti-woke' transformaram o marketing do filme em uma maçã envenenada?" O conselho editorial do jornal New York Post — de propriedade de Rupert Murdoch, o magnata conservador cuja empresa também é dona da Fox News — se manifestou nesta semana, declarando o filme um desastre financeiro antes de sua estreia, emendando: "A controvérsia da Disney sobre Branca de Neve prova mais uma vez: aposte no 'woke', aposte na falência!"

Disney Gal Gadot e Zegler geraram polêmica com comentários sobre guerra em Gaza O debate sobre atualização Qualquer versão da animação original precisaria de uma atualização. Se, de um lado Branca de Neve e os Sete Anões elevou o nível que passaria a se esperar dos filmes da Disney dali para frente, também introduziu músicas como O Meu Príncipe Vai Chegar, deturpando as expectativas de gerações de garotas ao sugerir que esperassem por uma espécie de príncipe encantado. No caso de Branca de Neve, ela varre alegremente o chão para os anões até que seu herói apareça para resgatá-la com um beijo depois que ela morde a maçã envenenada da Rainha.

Logo após o anúncio do elenco, Zegler disse ao programa de televisão Extra que na antiga Branca de Neve "havia um grande foco na história de amor dela com um cara que literalmente a persegue". Na verdade, no filme original o príncipe diz que a "procurou por toda parte" para encontrá-la depois de se apaixonar à primeira vista e desaparece por boa parte do enredo, então não se deve levar o comentário muito a sério. A própria Zegler falou dando risada. Mas, em um sinal precoce das reações negativas que estavam por vir, postagens nas redes sociais reclamaram na época que ela seria "anti-amor". Alguns também se incomodaram com o fato de Branca de Neve fosse interpretada por uma atriz latina. A jovem chegou a ser alvo de trolls racistas, em uma repercussão semelhante à experimentada pela atriz negra Halle Bailey quando foi escalada como Ariel em A Pequena Sereia, de 2023.