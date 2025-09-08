Monte Sinai: como um dos lugares mais sagrados do mundo pode se tornar um resort de luxo

Universal Images Group via Getty Images O Mosteiro de Santa Catarina, do século 6º, é o mosteiro cristão em uso contínuo mais antigo do mundo Por anos, visitantes subiam o Monte Sinai acompanhados por guias beduínos para assistir ao nascer do sol sobre a paisagem rochosa e intocada ou participar de outras trilhas conduzidas pelos beduínos. Agora, um dos locais mais sagrados do Egito — venerado por judeus, cristãos e muçulmanos — está no centro de uma controvérsia acalorada devido a planos de transformá-lo em um megaprojeto turístico.

Conhecido localmente como Jabal Musa, o Monte Sinai é o lugar onde, segundo a tradição, Moisés recebeu os Dez Mandamentos. Muitos também acreditam que este é o local onde, de acordo com a Bíblia e o Alcorão, Deus falou com o profeta a partir da sarça ardente. O Mosteiro de Santa Catarina, do século 6º, administrado pela Igreja Ortodoxa Grega, também está ali — e aparentemente seus monges permanecerão, depois que as autoridades egípcias, sob pressão da Grécia, negaram qualquer intenção de fechá-lo. No entanto, ainda há grande preocupação sobre como a área isolada no deserto — um sítio do Patrimônio Mundial da Unesco que inclui o mosteiro, a cidade e a montanha — está sendo transformada. Hotéis de luxo, vilas e bazares comerciais estão em construção na região. BBC O local desértico, isolado por longos anos, está sendo transformado O local também abriga uma comunidade beduína tradicional, a tribo Jebeleya. A tribo, conhecida como Guardiões de Santa Catarina, já teve suas casas e acampamentos turísticos ecológicos demolidos, com pouca ou nenhuma compensação. Eles chegaram até a ser obrigados a remover corpos de seus túmulos no cemitério local para dar lugar a um novo estacionamento.

O projeto pode ter sido apresentado como um desenvolvimento sustentável urgentemente necessário, que aumentaria o turismo, mas também foi imposto aos beduínos contra a vontade deles, afirma Ben Hoffler, escritor de viagens britânico que trabalhou de perto com as tribos do Sinai. "Isso não é desenvolvimento do jeito que os Jebeleya veem ou pediram, mas sim como fica quando é imposto de cima para baixo para servir aos interesses de forasteiros em vez da comunidade local", disse ele à BBC. "Um novo mundo urbano está sendo construído ao redor de uma tribo beduína de origem nômade", acrescentou. "É um mundo do qual eles sempre escolheram permanecer afastados, cuja construção não consentiram e que mudará para sempre seu lugar em sua própria terra."

Os moradores locais, que somam cerca de 4 mil pessoas, não estão dispostos a comentar diretamente sobre as mudanças. Ben Hoffler Construção na Planície de el-Raha em 2024 Até o momento, a Grécia é a potência estrangeira que mais se manifestou sobre os planos egípcios, devido à sua ligação com o mosteiro. As tensões entre Atenas e Cairo aumentaram depois que um tribunal egípcio decidiu, em maio, que Santa Catarina — o mosteiro cristão em uso contínuo mais antigo do mundo — está situado em terras do Estado.

Após uma disputa que durou décadas, os juízes afirmaram que o mosteiro tinha apenas o "direito de uso" da terra em que se encontra e dos sítios arqueológicos religiosos ao redor. O arcebispo Jerônimo 2º, de Atenas, líder da Igreja da Grécia, denunciou rapidamente a decisão: "As propriedades do mosteiro estão sendo tomadas e expropriadas. Este farol espiritual da Ortodoxia e do Helenismo enfrenta agora uma ameaça existencial", afirmou em comunicado.