Papa critica desigualdade de renda e reflete sobre Elon Musk

Em entrevista, papa Leão XIV criticou a desigualdade de renda no mundo e citou o empresário Elon Musk; o pontífice celebra 70 anos

O empresário mencionado caminha para se tornar o primeiro trilionário da história, dono do X, Tesla e da Space X .

Em entrevista realizada neste domingo, 14, ao portal Crux, o papa Leão XIV condenou a desigualdade de renda no mundo e citou o empresário e ativista político Elon Musk .

"Por exemplo, os diretores-executivos, que há 60 anos ganhavam de quatro a seis vezes que os trabalhadores, agora, segundo as últimas cifras que vi, ganham 600 vezes mais que a média dos trabalhadores", afirmou.

Papa Leão XIV celebra 70 anos

A conversa com faz parte da construção biográfica do pontífice. Intitulada "Leão XIV: Cidadão do mundo, missionário do século 21", a obra será lançada ainda nesta semana no Peru, em alusão ao aniversário de 70 anos de Robert Prevost, comemorado neste domingo, 14.

Além de alertar para a "brecha cada vez mais ampla entre os níveis de renda da classe trabalhadora e dos mais ricos", Leão XIV fez uma reflexão sobre o atual momento de vida.

"O aspecto totalmente novo desse trabalho é ter sido alçado ao nível de líder mundial. É algo muito público, as pessoas ficam sabendo das conversas telefônicas ou das reuniões que tive com chefes de Estado do mundo todo. Estou aprendendo muito sobre como a Santa Sé teve um papel no mundo diplomático por muitos anos. Tudo é novo para mim", revelou Prevost.