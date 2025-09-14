Papa critica desigualdade de renda e reflete sobre Elon Musk

Papa celebra 70 anos e critica desigualdade de rendaEm entrevista, papa Leão XIV criticou a desigualdade de renda no mundo e citou o empresário Elon Musk; o pontífice celebra 70 anos
Em entrevista realizada neste domingo, 14, ao portal Crux, o papa Leão XIV condenou a desigualdade de renda no mundo e citou o empresário e ativista político Elon Musk.
O empresário mencionado caminha para se tornar o primeiro trilionário da história, dono do X, Tesla e da Space X.
"Por exemplo, os diretores-executivos, que há 60 anos ganhavam de quatro a seis vezes que os trabalhadores, agora, segundo as últimas cifras que vi, ganham 600 vezes mais que a média dos trabalhadores", afirmou.
Papa Leão XIV celebra 70 anos
A conversa com faz parte da construção biográfica do pontífice. Intitulada "Leão XIV: Cidadão do mundo, missionário do século 21", a obra será lançada ainda nesta semana no Peru, em alusão ao aniversário de 70 anos de Robert Prevost, comemorado neste domingo, 14.
Além de alertar para a "brecha cada vez mais ampla entre os níveis de renda da classe trabalhadora e dos mais ricos", Leão XIV fez uma reflexão sobre o atual momento de vida.
"O aspecto totalmente novo desse trabalho é ter sido alçado ao nível de líder mundial. É algo muito público, as pessoas ficam sabendo das conversas telefônicas ou das reuniões que tive com chefes de Estado do mundo todo. Estou aprendendo muito sobre como a Santa Sé teve um papel no mundo diplomático por muitos anos. Tudo é novo para mim", revelou Prevost.
Leia mais
-
Papa Leão XIV celebra seus 70 anos com milhares de fiéis no Vaticano
-
Papa agradece à população de Lampedusa por receber migrantes
-
"Voz do papa" no Brasil participa de evento sobre comunicação em Fortaleza
-
Já imaginou um Papa jovem? Existiu e sua eleição pode ter sido fraudada
-
Papa recebe um dos principais defensores dos católicos LGBTQIA+
-
Papa Leão XIV pede o fim da 'pandemia de armas' que mata crianças
Papa Leão XIV comemora cercado de fiéis no Vaticano
Na manhã deste domingo, 14, a Praça de São Pedro, no Vaticano, foi preenchida por milhares de fieis, movidos pela celebração dos 70 anos do Papa Leão XIV.
"Meus queridos, parece que vocês sabem que completo 70 anos hoje", comentou alegre o pontífice ao fim da tradicional oração do Angelus dos domingos.
"Agradeço ao Senhor, aos meus pais e a todos que se lembraram de mim em suas orações", finalizou o papa.
Sobre o aniversário, o Vaticano não organizou nenhum evento oficial para celebrar a data de Leão XIV, que neste domingo guiará uma missa pelos mártires do século XXI.
LEIA TAMBÉM: "Voz do papa" no Brasil participa de evento sobre comunicação em Fortaleza