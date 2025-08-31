Papa Leão XIV pede o fim da 'pandemia de armas' que mata crianças

O pontífice americano reiterou seus apelos ao final da oração do Angelus por um cessar-fogo na Ucrânia, após o ataque russo a Kiev na quinta-feira passada que matou pelo menos 25 pessoas, incluindo quatro crianças.

O papa Leão XIV pediu neste domingo (31) o fim da "pandemia de armas" que mata "inúmeras" crianças todos os dias em crimes e conflitos no mundo.

Também recordou o tiroteio da última quarta-feira durante uma missa escolar em Minnesota, nos Estados Unidos, no qual duas crianças foram assassinadas.

"Incluímos em nossas orações as inúmeras crianças mortas e feridas todos os dias em todo o mundo. Roguemos a Deus para deter a pandemia de armas, grandes e pequenas, que infecta nosso mundo", disse o papa, em inglês.

Sobre a Ucrânia, o pontífice pediu ao mundo para "não sucumbir à indiferença" e renovou seu "apelo insistente por um cessar-fogo imediato e um compromisso sério com o diálogo".

"É hora de os líderes renunciarem à lógica das armas e embarcarem no caminho da negociação e da paz, com o apoio da comunidade internacional", disse.