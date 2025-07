Vendas da Tesla caem 13,5% no segundo trimestre na comparação anual

As vendas globais de veículos da Tesla caíram 13,5% no segundo trimestre, na comparação anual. Ao todo, foram entregues 384.122 carros, abaixo das expectativas de analistas da FactSet, que esperavam 387.000, e das 444.000 vendas no mesmo período em 2024. No entanto, o número superou a entrega de 337.000 veículos contabilizados no primeiro trimestre de 2025.

Executivos da Tesla minimizaram as preocupações de Wall Street com a queda nas vendas e a redução das margens de lucro, destacando, em vez disso, o potencial de crescimento decorrente dos investimentos da Tesla em seu software de direção autônoma, o Full Self-Driving (FSD), e em seu robô humanoide Optimus.

Em 22 de junho, a Tesla lançou o serviço de robotáxi, disponibilizando seu novo aplicativo de transporte por aplicativo para um pequeno grupo de clientes que realizaram viagens em Tesla Model Ys autônomos por uma área limitada de Austin. Embora tenha começado com menos de 20 veículos do modelo e uma tarifa padrão de US$ 4,20 por viagem, Musk afirmou que o programa pode, um dia, adicionar de US$ 5 trilhões a US$ 10 trilhões ao valor de mercado da Tesla*.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.