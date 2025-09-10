Drones russos na Polônia: o que aconteceu? Veja últimas notícias

Pessoas fazem fila em frente à torre Spasskaya do Kremlin, no centro de Moscou, em 10 de setembro de 2025, para entrar no mausoléu do fundador do Estado Soviético, Vladimir Lenin, na Praça Vermelha. O Kremlin se recusa a comentar sobre a incursão de drones na Polônia, depois que a Polônia apelou aos seus aliados da OTAN para que a defendessem, disse o primeiro-ministro Donald Tusk na quarta-feira, após drones russos terem invadido o espaço aéreo polonês em um ataque noturno à Ucrânia. / Crédito: ALEXANDER NEMENOV / AFP

A Polônia confirmou nesta quarta-feira, 10, que derrubou drones russos após a violação de seu espaço aéreo. Segundo militares, foram identificados 19 objetos não autorizados durante um ataque aéreo em larga escala contra a Ucrânia.

"Dezenove violações foram identificadas e rastreadas com precisão... no momento temos a confirmação de que três drones foram abatidos", declarou o primeiro-ministro Donald Tusk, antes de destacar que este é um primeiro balanço provisório da incursão, que durou "toda a noite". Essa foi a primeira vez desde 2022 que um país membro da Otan respondeu com disparos diretos contra equipamentos russos em seu território. A Rússia, até o momento, nega envolvimento no incidente, segundo a BBC. Leia mais Rússia atinge sede do governo da Ucrânia no maior bombardeio da guerra Sobre o assunto Rússia atinge sede do governo da Ucrânia no maior bombardeio da guerra Reação imediata e aeroportos fechados O primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, acompanhou as operações de defesa. A Força Aérea do país informou que caças próprios e da Otan foram mobilizados logo no início da manhã.

Como medida de segurança, quatro aeroportos, incluindo o Aeroporto Internacional Chopin de Varsóvia, foram fechados temporariamente. Sistemas de defesa antiaérea também foram ativados no mais alto nível de prontidão.

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, disse que o que aconteceu na Polônia foi "deliberado". Segundo ele, ao menos oito drones russos "se dirigiram à Polônia".

Ao mesmo tempo, Moscou disparou 458 drones e mísseis contra a Ucrânia, segundo o Exército de Kiev. Belarus também anunciou que derrubou vários drones em seu território que "haviam perdido a trajetória", mas não informou se eram procedentes da Rússia ou da Ucrânia. A incursão de aparelhos não tripulados, chamada de "provocação em larga escala" pelo primeiro-ministro Tusk, ocorreu pouco antes dos exercícios militares conjuntos entre Rússia e Belarus, chamados Zapad-2025 e programados para o período de 12 a 16 de setembro.