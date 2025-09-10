Polônia abate drones da Rússia após 'violação sem precedentes do espaço aéreo'

Reuters Esta foto é de um ataque de drones russos na Ucrânia. A Polônia agora relata ter avistado e derrubado drones russos As Forças Armadas da Polônia afirmam que drones da Rússia foram "derrubados", marcando a primeira vez que um país da aliança militar Otan atacou diretamente equipamentos russos em seu espaço aéreo desde o início da guerra na Ucrânia em 2022. Aeronaves polonesas e da Otan foram mobilizadas. As autoridades disseram que iniciaram as operações no espaço aéreo polonês na manhã de quarta-feira (10/9).

O primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, está no local das operações, segundo autoridades de defesa. Tusk escreveu no X que uma operação "relacionada a múltiplas violações do espaço aéreo polonês" estava em andamento. As Forças Armadas da Polônia disseram que a presença de drones russos foi uma "violação sem precedentes do espaço aéreo polonês" que "representou uma ameaça real" à segurança dos cidadãos poloneses. A Polônia fechou quatro aeroportos, incluindo o Aeroporto Internacional Chopin de Varsóvia, logo após o surgimento dos primeiros relatos sobre os drones. Os esforços para localizar os possíveis locais de queda estão em andamento. Os militares listaram três regiões como as mais vulneráveis ​​no momento: Podlaskie, Mazowieckie e Lublin. Todas ficam no leste da Polônia, na fronteira com Belarus e a Ucrânia.

Não é a primeira vez que caças poloneses são mobilizados desde o início do conflito. Mas os casos anteriores envolveram principalmente drones russos sobrevoando o espaço aéreo polonês tentando alcançar a Ucrânia. A Rússia se manteve em silêncio sobre o incidente até o momento. O presidente russo, Vladimir Putin, vem negando repetidamente qualquer intenção de travar uma guerra contra os países da Otan — mas muitas autoridades ocidentais acreditam que o contrário é verdade. Enquanto isso, os ataques russos continuam em ritmo acelerado por toda a Ucrânia.

Em atualizações em uma conta do Telegram, as Forças Armadas da Ucrânia estão alertando os moradores sobre a aproximação de drones e mísseis de cruzeiro. Os alertas estão sendo publicados em questões de minutos, refletindo a escalada da agressão, com lembretes constantes para que os moradores busquem abrigo em áreas sob ataque. No último fim de semana, um míssil russo atingiu um dos principais prédios do governo em Kiev.