Rússia ataca sede do governo da Ucrânia pela primeira vez em nova onda de bombardeios

Reuters Rússia atingiu o distrito governamental de Kiev, próximo à emblemática Praça da Independência (Maidán) Envolto em chamas. Assim amanheceu neste domingo o principal edifício do Governo da Ucrânia em Kiev, após ser atingido por fogo russo pela primeira vez desde o início da guerra em 2022. O ataque simbólico ocorreu em meio a uma nova onda de bombardeios em massa por parte do Kremlin, confirmou a primeira-ministra ucraniana.

Yulia Svyrydenko informou que o teto e os andares superiores do chamado edifício do Gabinete de Ministros ficaram danificados "devido a um ataque inimigo", e que os bombeiros trabalhavam para apagar o incêndio provocado pelos mísseis. A nova onda de bombardeios contra a capital ucraniana deixou pelo menos duas pessoas mortas, entre elas um bebê de apenas alguns meses e sua mãe de 32 anos, informou o prefeito da cidade, Vitaly Klitschko. As vítimas morreram ao serem atingidas pelo edifício residencial de nove andares no distrito Svyatoshynsky de Kiev onde moravam. Os socorristas procuram um terceiro corpo, acrescentou.

O ministro ucraniano das Relações Exteriores, Andrii Sybiha, denunciou que o ocorrido representa "uma séria escalada" do conflito. "O maior cinismo é que esses ataques brutais acontecem justamente quando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump faz todo o possível para conseguir a paz", escreveu o ministro no X (antigo Twitter). Reuters O edifício da era soviética foi atingido por um projétil russo, confirmaram as autoridades ucranianas Um golpe simbólico O prédio do Gabinete de Ministros é uma estrutura de dez andares construída na era soviética, entre 1936 e 1938, e abriga os escritórios dos principais funcionários do governo da Ucrânia.

O edifício está localizado a poucos metros da sede da Rada Suprema (Parlamento) e do Palácio Mariyinsky, sede da presidência do país, no que é considerado o distrito governamental da capital. No início da manhã de domingo, a correspondente da BBC em Kiev, Sarah Rainsford, e sua equipe viram uma grande coluna de fumaça subindo ao céu, bem atrás do emblemático Maidán, a Praça da Independência, onde fica o prédio. Em seguida, ouviram e viram dois mísseis de cruzeiro russos movendo-se em alta velocidade, antes de outra explosão.

A força aérea ucraniana informou que a Rússia lançou um número recorde de 805 drones e foguetes em sua mais recente ofensiva noturna. As mesmas fontes militares confirmaram que nove mísseis e 56 veículos não tripulados armados atingiram 37 pontos do país, enquanto os destroços de um avião russo abatido caíram em outras oito áreas. A primeira-ministra Svyrydenko pediu sanções mais severas contra Moscou e o aumento do fornecimento de armas para seu país.