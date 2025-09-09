'O Mago do Kremlin': novo filme conta como nasceu a Rússia de Putin

Carole Bethuel O Mago do Kremlin tem como figura central Vadim Baranov, um personagem fictício inspirado em Vladislav Surkov, que foi conselheiro de Putin por vários anos O novo filme de Olivier Assayas, O Mago do Kremlin, que acaba de estrear no Festival de Cinema em Veneza, traz Jude Law interpretando o presidente russo, Vladimir Putin. Mas o filme pode decepcionar quem espera ver o ator explodindo de raiva e ameaçando seus subordinados, como fez quando interpretou outro governante da vida real, Henrique 8º, em O Jogo da Rainha, lançado em 2023.

Sua interpretação de Putin — que fala em inglês com um sotaque britânico — é calma e afável, e ele não é nem mesmo o personagem principal da trama. Mas O Mago do Kremlin oferece uma atuação intrigantemente plausível de como a Rússia de Putin se consolidou após a dissolução da URSS. Adaptado do best-seller de mesmo nome de Giuliano da Empoli, publicado em 2022, o filme foca no gentil Vadim Baranov (Paul Dano), um personagem fictício inspirado em um político russo real, Vladislav Surkov, que foi conselheiro pessoal de Putin por anos. Para fazer outra referência a Henrique 8º, O Mago do Kremlin é comparável aos romances Wolf Hall, de Hilary Mantel, no sentido de que fala mais sobre o estrategista astuto por trás do trono do que do monarca sentado nele.

Getty Images O filme fala sobre como a Rússia de Putin se consolidou após a dissolução da URSS No filme, Baranov explica a um acadêmico americano (Jeffrey Wright) que era um estudante no início da década de 1990, quando o comunismo havia entrado em colapso e Moscou fervilhava de jovens desfrutando das novas liberdades que acreditavam nunca perder. Ele queria ser ator e diretor de teatro, mas logo decidiu que poderia ser mais influente como executivo de televisão, alimentando o público com programas de auditório populares. É durante esse período que ele é recrutado por Boris Berezovsky — um oligarca real, interpretado pelo ator britânico Will Keen — para ajudar na campanha de reeleição do presidente, já em idade avançada, Boris Yeltsin.

Um dos truques era amarrar Yeltsin à cadeira para que ele se mantivesse ereto em vez de cair sobre a mesa, e depois dublar trechos de discursos antigos sobre seu jeito de falar arrastado. Tanto Berezovsky quanto Baranov concordavam que, na política, as aparências podiam valer mais do que a realidade. Yeltsin é reeleito, mas Berezovsky sabe que o tempo dele no cargo estava chegando ao fim, assim como o do regime movido a dinheiro.

O capitalismo transformou a Rússia em um supermercado, argumenta Berezovsky, enquanto seus cidadãos anseiam pelo feudo que um dia conheceram. E eles não querem ser liderados por mais um político que fala sobre estatísticas, eles querem alguém que pareça duro e direto. A pessoa que Berezovsky tem em mente para primeiro-ministro, e depois presidente, é Vladimir Vladimirovich Putin.