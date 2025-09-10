Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Secretário-geral da Otan condena o 'comportamento imprudente' da Rússia na Polônia

Autor AFP
AFP Autor
Tipo Notícia

O secretário-geral da Otan, Mark Rutte, denunciou o "comportamento imprudente" da Rússia nesta quarta-feira (10), após vários drones penetrarem no espaço aéreo polonês. 

Uma "avaliação completa" do incidente está em andamento, mas esta incursão, seja "intencional ou não", é "absolutamente irresponsável e imprudente", disse Rutte a repórteres.

"Minha mensagem a Putin é clara: acabem com a guerra na Ucrânia (...) parem de violar nosso espaço aéreo e saibam que permanecemos vigilantes e defenderemos cada centímetro quadrado do território da Otan", acrescentou.

rússia ucrânia

