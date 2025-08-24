Ucrânia ataca com drones e provoca incêndio em usina nuclear russa

Um militar olha para fotografias de companheiros mortos no "Muro em Memória dos Mortos pela Ucrânia" no Dia da Independência da Ucrânia, em Kiev, em 24 de agosto de 2025, em meio à invasão russa da Ucrânia / Crédito: OLEKSII FILIPPOV / AFP

A Ucrânia lançou uma série de ataques com drones contra a Rússia neste domingo, 24, dia de sua independência, no momento em que os esforços diplomáticos para acabar com o conflito parecem perder ímpeto. Em Kiev, as comemorações pelo 34º aniversário da independência foram marcadas pela participação do enviado americano para a Ucrânia, Keith Kellogg, e do primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney.

"Juntos, os ucranianos e nossos parceiros, nos esforçamos para empurrar a Rússia para a paz", declarou o presidente Volodymir Zelensky durante a cerimônia, na qual entregou a Kellogg a Ordem de Mérito ucraniana, na presença de Carney e outros funcionários ocidentais. SIGA o canal de Política do O POVO no WhatsApp As possibilidades de paz neste conflito e os esforços do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para organizar uma cúpula entre os mandatários de Rússia e Ucrânia foram paralisados na sexta-feira, quando o ministro russo das Relações Exteriores, Sergey Lavrov, descartou qualquer encontro imediato entre Putin e Zelensky, afirmando que "não há nenhuma reunião prevista". Lavrov voltou a insistir em uma entrevista divulgada neste domingo pelo canal público Rossia. O chanceler russo acusou as potências ocidentais de "buscar um pretexto para impedir as negociações", e Zelensky de "teimar, impor condições e reivindicar qualquer forma um encontro imediato" com Putin.

"É assim que a Ucrânia ataca quando seus apelos pela paz são ignorados", afirmou Zelensky, ilustrando o impasse nas negociações. Os responsáveis pela usina russa disseram que não houve vítimas nem foram registrados níveis anormais de radiação, e que o incêndio foi extinto. As autoridades russas declararam, por sua vez, que haviam abatido outros drones ucranianos longe da frente de batalha.