Zelensky admite ceder território à Rússia: o que entrega do Donbas a Putin significaria para a Ucrânia

OLIVIER HOSLET/EPA/Shutterstock No domingo (17/8), Zelensky admitiu pela primeira vez que parte do território ucraniano ocupado pode ser usado como moeda de troca para um eventual acordo de paz Dias antes de se encontrar com Vladimir Putin no Alasca, Donald Trump se referiu ao que chamou de "trocas de terras" como condição para a paz. Para os ucranianos, foi uma expressão confusa. Que terras seriam trocadas? A Ucrânia receberia parte da Rússia em troca do território que a Rússia tomou à força?

Enquanto Volodymyr Zelensky se prepara para viajar a Washington na segunda-feira para se reunir com Trump, provavelmente não há nenhum elemento de "troca" no pensamento do presidente americano. Em vez disso, ele estaria planejando pressionar Zelensky a entregar totalmente as regiões orientais ucranianas de Donetsk e Luhansk em troca de a Rússia congelar o restante da linha de frente – uma proposta apresentada por Putin no Alasca. No domingo (17/8), Zelensky admitiu pela primeira vez que parte do território ucraniano ocupado pode ser usado como moeda de troca para um eventual acordo de paz. "Precisamos de negociações reais, o que significa que podemos começar por onde está a linha de frente agora", declarou o presidente ucraniano, após encontro com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em Bruxelas.

Luhansk já está quase totalmente sob controle russo. Mas estima-se que a Ucrânia tenha mantido cerca de 30% de Donetsk, incluindo várias cidades e fortificações-chave, ao custo de dezenas de milhares de vidas ucranianas. Ambas as regiões – conhecidas conjuntamente como Donbas – são ricas em minerais e indústrias. Entregá-las agora à Rússia seria uma "tragédia", diz o historiador ucraniano Yaroslav Hrytsak. Getty Images A vida daqueles que vivem perto das linhas de frente na região de Donbas se tornou uma luta diária pela sobrevivência "Este é território ucraniano", afirmaHrytsak. "E o povo dessas regiões – especialmente os mineiros – teve um papel enorme no fortalecimento da identidade ucraniana."

A região também produziu "políticos famosos, poetas e dissidentes", acrescentou. "E agora refugiados que não poderão retornar para casa se ela se tornar russa." Pelo menos 1,5 milhão de ucranianos fugiram do Donbas desde que a agressão russa começou em 2014. Estima-se que mais de 3 milhões vivam sob ocupação russa. Outros 300 mil estariam vivendo nas áreas ainda controladas pela Ucrânia. Nas regiões mais próximas à linha de frente, a vida já é uma luta perigosa. Andriy Borylo, um capelão militar de 55 anos na duramente atingida cidade de Sloviansk, diz por telefone que bombas caíram ao lado de sua casa no fim de semana.

"É uma situação muito difícil aqui", afirma. "Há um sentimento de resignação e abandono. Não sei se temos forças para aguentar. Alguém tem que nos proteger. Mas quem?" Borylo disse que estava acompanhando as notícias do Alasca. "Eu culpo Trump por isso, não Zelensky. Mas eles estão tirando tudo de mim, e isso é uma traição." Até este domingo, Zelensky afirmava repetidamente que a Ucrânia não entregaria o Donbas em troca de paz.