Guerras redesenham rotas internacionais e desafiam companhias aéreas

Guerras no leste da Europa e no Oriente Médio têm criado "céus minados" para a aviação. Companhias não só precisam evitar determinados espaços aéreos, mas também estar preparadas para interferências em sistemas de voo.A guerra entre Irã e Israel no Oriente Médio gerou complicações para as companhias aéreas, que buscam evitar o espaço aéreo regional e, ao mesmo tempo, cumprir a proibição vigente sobre o espaço aéreo russo. Embora o espaço aéreo do Irã tenha sido parcialmente reaberto após um cessar-fogo, os dados do site de rastreamento de voos flightradar24 mostram que as companhias aéreas ocidentais ainda estão evitando voar sobre o país. A maioria está escolhendo rotas que contornam a fronteira ocidental iraniana, através do espaço aéreo iraquiano ou sobre a Península Arábica. O caso da Rússia, que impede a entrada de aviões ocidentais em seus céus desde o início de sua guerra contra a Ucrânia no começo de 2022, é o exemplo mais recente de como uma era de conflitos globais crescentes está afetando o setor de aviação. Outro exemplo ocorreu em abril deste ano, quando o Paquistão fechou seu espaço aéreo para as companhias aéreas indianas depois que a Índia lançou ataques com mísseis contra o Paquistão, em uma campanha militar com o codinome Operação Sindoor. Embora as companhias aéreas ocidentais não estejam impedidas de entrar no espaço aéreo paquistanês, a maioria delas prefere evitá-lo. Brendan Sobie, um analista de aviação baseado em Cingapura, diz que as companhias aéreas terem que mudar de rota devido a conflitos não é novidade, mas ele observa que as coisas estão especialmente "complicadas" no momento. "Já aconteceu algumas vezes de termos vários pedaços de espaço aéreo próximos uns dos outros fechados ao mesmo tempo", disse ele à DW. Negócio arriscado John Grant, analista-chefe da empresa de dados de aviação OAG, concorda que há "muito mais atividade" no momento. Ele diz que o fechamento do espaço aéreo entre o Paquistão e a Índia é um problema específico para a Air India, pois obriga os aviões da empresa a fazer uma parada durante as viagens para os Estados Unidos. O que vem acontecendo no Oriente Médio "é definitivamente um problema", admite ele, observando, no entanto, que as companhias aéreas têm se "ajustado bem", especialmente ao sobrevoar a Península Arábica. "É óbvio que alguns passageiros na Arábia Saudita estão muito mais ocupados do que normalmente, mas isso não atrapalhou os horários dos voos", diz. "As aeronaves ainda estão chegando e partindo pontualmente, e o setor continua a administrar seu caminho em meio a essas situações." Na opinião de Grant, as complicações causadas por conflitos armados fazem parte da imprevisibilidade geral enfrentada o tempo todo pelos gerentes das companhias aéreas. "Se pensarmos em quatro ou cinco anos atrás, as companhias aéreas tiveram que lidar com uma pandemia, que foi muito pior do que qualquer outra coisa", compara, acrescentando que não acredita que os desafios operacionais deste ano sejam muito diferentes dos da última década. "Acho que todo CEO de companhia aérea provavelmente acorda todas as manhãs, ou pelo menos seu diretor de operações de voo acorda e se pergunta qual será o próximo evento ou atividade em dois anos que terá de ser gerido e trabalhado." Preocupações com a segurança Em termos de resultados comerciais, Brendan Sobie diz que, geralmente, os voos de curta distância são os mais afetados pelo fechamento do espaço aéreo, como ocorreu, por exemplo, com as rotas entre os países da Ásia Central e do Oriente Médio após o fechamento do espaço aéreo iraniano. "Essas rotas tendem a ser curtas, de duas ou três horas, e passam a ser de cinco ou seis horas, porque geralmente quase todo o voo passa sobre o Irã, e é preciso dar a volta completa", explica Sobie. Ele acrescenta que os repetidos fechamentos do espaço aéreo "podem ser bastante caros" devido aos voos mais longos e ao risco de cancelamento de voos relacionados à alteração das rotas. "Tudo isso aumenta o custo." John Grant acredita que as companhias aéreas europeias tiveram três anos para se adaptar à proibição do espaço aéreo russo e, em grande parte, conseguiram lidar com isso. Mas outros fatores, como o aumento dos impostos ambientais, estão tendo um impacto igualmente prejudicial sobre as companhias aéreas, tornando as operações "muito caras", com o custo resultante sendo "repassado para o viajante". No entanto, a percepção de que o conflito global está afetando a segurança da aviação é claramente uma preocupação. "O recente conflito no Oriente Médio, compreensivelmente, fez com que os passageiros questionassem quais medidas estão em vigor para manter o voo seguro quando há atividades militares, incluindo lançamentos de mísseis", escreveu Nick Careen, vice-presidente sênior de operações, segurança e proteção da Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata) – organização internacional das companhias aéreas –, em um artigo no final de junho para o site da entidade, se referindo à queda do voo 8243 da Azerbaijan Airlines em dezembro de 2024. As investigações sugerem que o voo da Azerbaijan Airlines foi abatido por um míssil russo. "GPS spoofing" uma preocupação real Careen levantou a questão específica da interferência nos sistemas de navegação dos aviões como "uma complicação adicional". Houve um "aumento nos incidentes", disse ele, em que "as partes em conflito usam sinais de rádio para bloquear os sinais de GPS que os aviões usam para navegação", especialmente em áreas que fazem fronteira com zonas de conflito. O mapa de interferência de GPS do Flightradar24 mostra o mundo dividido em áreas de baixa e alta interferência de GPS. A área com o nível mais alto de interferência é um círculo que se estende dos Estados Bálticos, passando pela Ucrânia e pela Rússia, até a Turquia e partes do Oriente Médio. Grant observa que a interferência do GPS é "outro risco em potencial" para o setor aéreo, mas acrescenta que as companhias aéreas estão "extremamente conscientes disso e têm mais de um sistema para navegar por esses trechos do espaço aéreo". Um estudo do OPS Group, organização internacional de profissionais de operações de voo, relatou um aumento de 500% no chamado "GPS Spoofing" entre 2023 e 2024. O spoofing de GPS é quando um receptor de GPS é manipulado e recebe informações falsas de GPS. Grant acredita que a prática está, sem dúvida, aumentando, mas adverte que as companhias aéreas têm mecanismos robustos para se proteger contra os riscos que ela representa. "Todo o setor trabalha com base na minimização de todos os riscos potenciais", diz ele. "As companhias aéreas são muito boas em controlar o que podem controlar. Mas sempre há fatores incontroláveis." Autor: Arthur Sullivan