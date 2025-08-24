Países cumprimentam Ucrânia por aniversário da independência e buscam reforçar laços bilaterais

Os líderes de Estados Unidos, China, França e Reino Unido, entre outras partes, cumprimentaram a Ucrânia pelo aniversário da independência do país e elogiaram a coragem e a resiliência do povo ucraniano em meio à guerra contra os russos, que já passa de três anos. As manifestações também buscaram reforçar as relações bilaterais com a Ucrânia. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, exaltou o "espírito inquebrável" e a "coragem" do povo ucraniano em carta pelo 34º aniversário da independência do país. Para Trump, agora é o momento de encerrar a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, mas ele afirmou que qualquer acordo deve proteger a soberania e a dignidade da Ucrânia.

A carta do presidente americano ao presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, foi compartilhada nas redes sociais pelo líder ucraniano, assim como outras homenagens. O presidente americano ressaltou que a relação entre os dois melhorou desde o desastroso encontro no Salão Oval da Casa Branca em fevereiro. Zelensky prometeu continuar lutando pela liberdade do país em seu discurso à nação no dia da independência que acontece neste domingo, 24. Xi Jinping, presidente da República Popular da China, também enviou uma carta de felicitações a Zelenskyy. Nela, afirmou que China e Ucrânia desfrutam de uma "amizade tradicional" e que, nos últimos 33 anos, desde o estabelecimento de laços diplomáticos, essa relação se desenvolveu de forma constante. "A cooperação em vários campos produziu resultados notáveis", apontou. "Estou pronto para trabalhar com você para orientar nossas relações bilaterais em direção a um desenvolvimento estável e de longo prazo e trazer maiores benefícios aos povos de ambos os países", escreveu Xi Jinping.

Em uma correspondência mais longa, o presidente da França, Emmanuel Macron, parabenizou Zelenskyy e ressaltou que, há três anos e meio, a Ucrânia inspira respeito e admiração universais em sua luta por liberdade, independência e integridade territorial. "A coragem e a determinação do povo ucraniano são um compromisso para nós e permanecerão na história." Macron destacou ainda que a França, em coordenação com o Reino Unido, trabalhou para estabelecer a Coalizão dos Dispostos em março de 2025. Até agora, disse ele, a União Europeia forneceu 30 bilhões de euros (equivalente a R$ 190 bilhões) em apoio orçamentário à Ucrânia. "Esse apoio tem a intenção de ser duradouro." "A França também está ao lado da Ucrânia na preparação para o futuro", acrescentou o presidente francês. O rei Charles III, do Reino Unido, afirmou em sua carta de homenagem que continua sentindo "a maior e mais profunda admiração pela coragem e espírito inabaláveis do povo ucraniano". "Continuo esperançoso de que nossos países serão capazes de trabalhar juntos para alcançar uma paz justa e duradoura na Ucrânia", escreveu. "Minha esposa e eu temos o prazer de expressar nossos mais calorosos e sinceros votos ao senhor e a todos os ucranianos para o próximo ano."