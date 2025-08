O ginecologista na Ucrânia que percorre a linha de frente da guerra para ajudar mulheres

Em uma área rural próxima à linha de frente ucraniana , um grupo de mulheres aguarda em silêncio em uma fila diante de uma ambulância roxa e branca. Elas esperam ser atendidas por um médico com a cabeça raspada e tingida de azul e amarelo — as cores da bandeira da Ucrânia.

Desde 2022, Serhii Baksheiev, de 53 anos, já realizou mais de 1.000 exames ginecológicos em mulheres de todas as regiões da linha de frente, usando sua clínica móvel equipada, batizada de "a nave feminina", que inclui uma chamativa cadeira de exame em um tom rosa vibrante.

Serhii Baksheiev "A nave feminina" conta com um aparelho de ultrassom e outros equipamentos para realizar pequenas intervenções cirúrgicas

"Esta é uma missão humanitária de voluntariado. É para pessoas que precisam de ajuda, em locais onde não há médicos e nem hospitais. E é um serviço completamente gratuito", disse.

A guerra com a Rússia colocou uma enorme pressão sobre o sistema de saúde ucraniano, com mais de 1.940 ataques a instalações médicas desde a invasão, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS). O número é o mais alto já registrado em qualquer crise humanitária até hoje, com um aumento significativo de ataques desde dezembro de 2023.

Quando a guerra começou, Baksheiev, que é obstetra e ginecologista, passava seus dias em um bunker em Kiev, ajudando a fazer partos enquanto as bombas caíam sobre a cidade.