Frank Caprio: quem foi o juiz mais gentil do mundo

Frank Caprio: quem foi o juiz dos EUA conhecido como o mais gentil do mundoFrank Caprio era conhecido como "o juiz mais gentil do mundo" por sua postura humana nos tribunais. Magistrado morreu nesta semana; saiba trajetória de vida
Frank Caprio morreu aos 88 anos vítima de câncer de pâncreas. O juiz tornou-se uma figura internacionalmente admirada por suas decisões judiciais no programa televisivo “Caught in Providence” (“Preso em Providence”, na tradução livre do inglês).
Exibido a partir dos anos 2000, o reality mostrava julgamentos de pequenas infrações em Providence, Rhode Island, nos Estados Unidos.
Caprio chamava a atenção pela maneira como tratava réus com empatia, senso de humor e humanidade. Em muitos casos, ele dispensava multas a famílias em dificuldade ou pedia a crianças que ajudassem a decidir a punição de seus pais.
Essa abordagem rendeu a ele milhões de seguidores nas redes sociais e o apelido de “o juiz mais gentil do mundo”.
Frank Caprio: carreira e trajetória
Nascido em 1936, Caprio atuou como advogado por quase quatro décadas antes de assumir o posto de juiz em Rhode Island.
Ele se aposentou em 2023, mas sua imagem seguiu presente graças ao sucesso de seus vídeos nas plataformas digitais.
Sua família destacou, em comunicado, que ele era “amado em todo o mundo por sua profunda compaixão, humildade e fé inabalável na bondade das pessoas”. Caprio também foi lembrado como um exemplo de humanidade dentro e fora dos tribunais.
Última mensagem e despedida
Na terça-feira, 19 de agosto, um dia antes de sua morte, o juiz publicou um vídeo em que pedia orações após um “revés” em sua saúde. Ele enfrentava uma longa batalha contra o câncer de pâncreas.
Seu filho, David Caprio, confirmou a morte em um vídeo no Instagram oficial da família (@therealfrankcaprio), relatando que o pai partiu cercado por familiares e amigos.
“É com profunda tristeza que anuncio o falecimento do meu pai, o juiz Frank Caprio, após uma corajosa luta contra o câncer”, declarou.
Homenagens a Frank Caprio
O governador de Rhode Island, Dan McKee, decretou luto oficial no estado e determinou que as bandeiras fossem hasteadas a meio-mastro em memória do juiz.
“Mais do que um jurista, Frank Caprio foi um símbolo de empatia no tribunal, mostrando-nos o que é possível quando a justiça é temperada com humanidade”, escreveu o governador.
Além das autoridades locais, fãs ao redor do mundo, especialmente brasileiros, lotaram suas redes sociais com mensagens de carinho e orações. “O Brasil te ama, vovozinho mais bondoso”, comentou a seguidora @artistic_maya em sua última publicação.