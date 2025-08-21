Frank Caprio: quem foi o juiz mais gentil do mundo

Caprio atraiu milhões de seguidores nas redes sociais, que o apelidaram de "o juiz mais gentil do mundo". / Crédito: Reprodução/Instagram @therealfrankcaprio

Frank Caprio morreu aos 88 anos vítima de câncer de pâncreas. O juiz tornou-se uma figura internacionalmente admirada por suas decisões judiciais no programa televisivo “Caught in Providence” (“Preso em Providence”, na tradução livre do inglês). Exibido a partir dos anos 2000, o reality mostrava julgamentos de pequenas infrações em Providence, Rhode Island, nos Estados Unidos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Caprio chamava a atenção pela maneira como tratava réus com empatia, senso de humor e humanidade. Em muitos casos, ele dispensava multas a famílias em dificuldade ou pedia a crianças que ajudassem a decidir a punição de seus pais. Essa abordagem rendeu a ele milhões de seguidores nas redes sociais e o apelido de “o juiz mais gentil do mundo”. Frank Caprio: carreira e trajetória Nascido em 1936, Caprio atuou como advogado por quase quatro décadas antes de assumir o posto de juiz em Rhode Island. Ele se aposentou em 2023, mas sua imagem seguiu presente graças ao sucesso de seus vídeos nas plataformas digitais.

Sua família destacou, em comunicado, que ele era “amado em todo o mundo por sua profunda compaixão, humildade e fé inabalável na bondade das pessoas”. Caprio também foi lembrado como um exemplo de humanidade dentro e fora dos tribunais.

>> SIGA o canal de Últimas Notícias O POVO no WhatsApp Última mensagem e despedida Sua família afirmou em um comunicado que ele era "amado em todo o mundo por sua profunda compaixão, humildade e fé inabalável na bondade das pessoas". Crédito: Reprodução/Instagram @therealfrankcaprio

Na terça-feira, 19 de agosto, um dia antes de sua morte, o juiz publicou um vídeo em que pedia orações após um “revés” em sua saúde. Ele enfrentava uma longa batalha contra o câncer de pâncreas. Seu filho, David Caprio, confirmou a morte em um vídeo no Instagram oficial da família (@therealfrankcaprio), relatando que o pai partiu cercado por familiares e amigos. “É com profunda tristeza que anuncio o falecimento do meu pai, o juiz Frank Caprio, após uma corajosa luta contra o câncer”, declarou.