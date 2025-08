Morre Bob Floriano, jornalista e famoso locutor de comerciais

Morre Bob Floriano, ex-apresentador do programa 'Fala Brasil', da Record, e locutor de mais de 90 mil comerciais

O velório ocorreu na segunda-feira no Cemitério Araçá, em São Paulo. Ele deixa duas filhas de seu casamento com a consultora empresarial Viviane Faustini.

Bob Floriano , jornalista e locutor de mais de 90 mil comerciais, morreu aos 64 anos durante a madrugada da última segunda-feira, 4. O ex- apresentador do telejornal “Fala Brasil”, da Record , estava em tratamento contra leucemia.

A carreira do comunicador começou na década de 1980, quando trabalhou na Rádio Cidade FM, de São Paulo. Entre os anos 1998 e 2000, Bob Floriano comandou o programa “ Fala Brasil ” na Record . Entre a Rádio Cidade e o programa da Record, ainda apresentou o programa de vendas "Shop Tour".

LEIA TAMBÉM | 70 anos de TV no Brasil e a pergunta: A televisão mostra o que acontece?

Essa trajetória se solidificou com a gravação de comerciais para marcas como Petrobras, Sadia, Bradesco e Vivo, além das Casas Bahia, que tornaram sua voz familiar para os brasileiros. Além do Brasil, o locutor atuou em rádios e canais de transmissão internacionais como Eurochannel, Discovery e E! Entertainment.

Bob Floriano também escreveu o livro “Quem fala bem vende mais” e tinha um canal no YouTube com o usuário @bobfloriano1117, no qual publicava vídeos curtos dando “dicas para um dia melhor”.