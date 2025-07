Morre aos 88 anos o cineasta e crítico Jean-Claude Bernardet

Morreu neste sábado, 12, Jean-Claude Bernardet, grande pensador do cinema brasileiro, aos 88 anos. O seu falecimento foi confirmado pelo cineasta Fábio Rogério, à Folha de São Paulo. Fábio o acompanhava no Hospital Samaritano, em São Paulo.

Jean-Claude convivia com o vírus HIV e com um câncer reincidente na próstata, que decidiu não tratar com quimioterapia por se incomodar com os efeitos colaterais. Mais informações sobre a causa da morte ainda não foram divulgadas. O velório será feito na Cinemateca Brasileira, entre 13 e 17 horas do domingo, 13.