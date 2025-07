Edu Guedes agradece apoio após cirurgia de remoção de tumor

Apresentador e chef de cozinha, Edu Guedes passa por recuperação após realiza cirurgia de remoção de tumor no pâncreas

O apresentador Edu Guedes falou pela primeira vez após a cirurgia de retirada de tumor no pâncreas, realizada no sábado, 5.

Em vídeo publicado no seu perfil do Instagram, o comunicador explicou que o diagnóstico se deu após uma crise renal no fim de junho, levando-o a ser hospitalizado.