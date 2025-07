América do Sul e Europa batem recordes de temperatura em junho

Enquanto temperaturas chegam a menos de -15 °C na América do Sul, verão europeu é marcado por um aquecimento maior que o dobro da média global / Crédito: Reprodução/ Werther Santana

Enquanto o Brasil se surpreendeu com diversas semanas de frente fria, no hemisfério norte, a Europa se depara com um verão semelhante ao de 2003, quando mais de 70 mil pessoas morreram em decorrência das temperaturas extremas. No continente europeu e na América do Sul, temperaturas extremas marcaram o mês de junho, acendendo sinais de alerta em países que vivem cenários distintos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Segundo a Organização Meteorológica Mundial, Chile e Argentina estiveram na lista dos lugares mais frios da Terra (excluindo as regiões polares) no dia 30 de junho. Leia mais Antropoceno: o que a época dos humanos diz sobre a nossa sociedade? Sobre o assunto Antropoceno: o que a época dos humanos diz sobre a nossa sociedade? Já no Brasil, o país sentiu os impactos da onda polar, apresentando frio mais intenso do que o normal em regiões que não costumam vivenciar esse cenário em junho. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, os municípios de General Carneiro (PR), São José dos Ausentes (RS) e Curitibanos (SC) chegaram a registrar -7,8 °C, -4,5 °C e -4,7 °C, respectivamente, no dia 25 do mês.

Em cenário oposto, a Europa lida com diversas ondas de calor. Em Portugal, os termômetros marcaram 46,6 °C na cidade de Mora, no dia 29, o maior valor já registrado no país para o mês de junho. No último dia 30, as temperaturas ultrapassaram 40 °C na França, também configurando-se como o dia mais quente do país em um mês de junho. No país vizinho, a Agência Estatal de Meteorologia da Espanha reportou que o país chegou aos 46 °C, enquanto nações como Alemanha, Portugal e Grécia também terminaram o mês em alerta.

Situação extrema em junho acende alertas sobre como será o restante do verão europeu O atual episódio também é considerado mais longo. Há alguns anos, os períodos de calor intenso duravam apenas alguns dias pontuais em julho e agosto. Neste ano, a primeira onda de temperaturas extremas já dura 14 dias, com previsão de se estender até o próximo fim de semana. Historicamente, junho não costuma ser o mês com as temperaturas mais impactantes do ano. O fatídico verão europeu de 2003, por exemplo, teve seu auge em agosto. Por isso, existe a preocupação de que 2025 apresente frio e calor ainda mais extremos daqui para frente.