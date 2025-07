Ceará: Russas, Amontada e Baturité registram maiores temperaturas deste sábado, 5

As medições ficaram a cargo da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)

Comunicado divulgado pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), na última sexta-feira, 4, aponta que a previsão do tempo para o fim de semana no Estado é de continuidade do tempo estável , com eventuais chuvas isoladas e de curta duração. Na noite deste sábado, a Funceme sinaliza que o tempo está com céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões do Ceará.

Os termômetros registraram temperaturas elevadas e variadas em diversos municípios do Ceará, neste sábado, 5. Russas , município distante 167,91 quilômetros de Fortaleza, registrou a maior temperatura do dia, com 36ºC. Outros dois municípios chegaram a temperaturas similares, em Amontada e Baturité a temperatura chegou aos 35,9ºC. Em Fortaleza, o valor máximo registrado foi de 32,7°C, às 13 horas, neste sábado.

Para este domingo, 6, a previsão do órgão é de aumento na nebulosidade, devido ao transporte de umidade e formação de áreas de instabilidade no leste da Região Nordeste. Segundo a Funceme, o cenário "favorece novas chuvas isoladas, de fraca intensidade, especialmente nas seguintes regiões: litoral cearense, Cariri e Jaguaribana".

Sobre as altas temperaturas, as medições ficaram a cargo da Funceme e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Foram divulgadas as maiores temperaturas registradas no Estado; com diversos municípios citados na lista, registrando temperaturas superiores aos 30 graus célsius. Veja abaixo as maiores temperaturas registradas pela Funceme e pelo Inmet.



Maiores Temperaturas [°C] - 05/07/2025

Russas (Funceme) - 36°C

Amontada (Funceme) - 35.9ºC

Baturité - Apa (Funceme) - 35.9ºC

Limoeiro Do Norte (Funceme) - 35.4ºC

Morada Nova - Fazenda Itaueira (Funceme) - 35.2°C

Morada Nova (Inmet) - 34.9°C

Ibaretama (Funceme) - 34.8ºC

Icapuí - Fazenda Agrícola Famosa (Funceme) - 34.1ºC

Tejuçuoca (Funceme) - 34.1ºC

Varjota (Funceme) - 34ºC

Independência (Funceme) - 34ºC

Pacajus (Funceme) - 33.8ºC

Alto Santo - Castanhão (Funceme) - 33.8ºC

Crateús (Inmet) - 33.7ºC

Camocim (Funceme) - 33.6ºC

Jaguaribara (Funceme) - 33.4ºC

Canindé - Cangati (Funceme) - 33ºC

Aiuaba (Funceme) - 32.7ºC

Fortaleza - Itaperi (Funceme) - 32.7ºC

Viçosa Do Ceará (Funceme) - 32.6ºC

Penaforte (Funceme) - 32.5ºC

São Gonçalo Do Amarante - Jardim Botânico (Funceme) - 32.5ºC

Iguatu (Funceme) - 32.4ºC

Quixada (Inmet) - 32.1ºC

Quixeramobim - Cuandu (Funceme) - 32.0ºC

Itatira (Funceme) - 31.8ºC

Fortaleza - Praia Do Futuro (Funceme) - 31.8ºC

Piquet Carneiro - Barra Do Serrote (Funceme) - 31.7ºC

Missão Velha - Sitio Barreiras (Funceme) - 30.8ºC

Piquet Carneiro - Mororó (Funceme) - 30.2ºC

Santa Quitéria (Funceme) - 30.2ºC

Piquet Carneiro - Ema Dos Marinheiros (Funceme) - 30.1ºC

Crato - Sede (Funceme) - 29.9ºC

São Benedito - Sítio Ingazeira (Funceme) - 27.9ºC

Poranga (Funceme) - 27.6ºC

Os meteorologistas alertaram ainda que, apesar das possíveis chuvas, o calor deve predominar em grande parte do território cearense. No final de semana, os ventos têm previsão de maior intensidade nas regiões de serra, no litoral e Jaguaribana, com rajadas que podem chegar a 40 km/h ou 50 km/h.

A Funceme recomenda atenção a possíveis alterações no tempo e reforça que os dados são atualizados diariamente em seu site oficial.