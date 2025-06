Onda de calor atinge o sul da Europa com temperaturas de 40ºC

Cidades como Marselha, Veneza e Madri estão em alertas de calor no início do verão (inverno no Brasil), uma mostra da intensificação de períodos de temperaturas anormalmente altas.

Quatro áreas ao longo da costa do Mediterrâneo estão em alerta laranja - o segundo mais alto - com o "fator agravante" das temperaturas da superfície do mar.

A agência meteorológica já colocou nove outros departamentos no sul e no leste da França em alerta laranja a partir de sábado.

O Ministério da Saúde da Itália recomenda evitar atividades físicas e exposição ao sol entre 11h e 18h, bem como uma "dieta leve, privilegiando massas e peixes" em vez de carne.

A primeira onda de calor do verão na Espanha começará no sábado e deve terminar na terça-feira, elevando os termômetros a 42°C no sul.

A agência meteorológica nacional Aemet decretou um alerta laranja em sete regiões, incluindo Madri, Catalunha e Andaluzia.

A Proteção Civil recomendou que a população beba bastante líquido, use roupas claras e fique atenta aos idosos e às crianças, que podem ser particularmente afetados, entre outras medidas.

As altas temperaturas também têm um impacto no aumento da violência doméstica, enfatizou o Ministério do Interior, que reforçou as medidas de proteção para mulheres vulneráveis até o final do verão.

Em Portugal, dois terços do país estarão em alerta laranja no domingo, com 42°C esperados em Lisboa e um risco máximo de incêndio.

tsc-max-du-alc-tjc/an/yr/fp