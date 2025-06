Qual o impacto da guerra entre Israel e Irã para o Brasil

Serviços de emergência e agentes de segurança israelenses buscam vítimas nos escombros de um prédio atingido por um míssil iraniano em no sul de Israel / Crédito: JOHN WESSELS / AFP

A tensão na região pressiona os preços do petróleo e levanta temores de um efeito cascata sobre cadeias produtivas estratégicas, impactando diretamente economias como a brasileira. O governo do Brasil condenou os ataques recentes e afirmou acompanhar "com forte preocupação" os desdobramentos da ofensiva israelense. Ainda em 2024, quando as tensões estavam em patamar inferior, o Ministério de Minas e Energia já havia alertado sobre os riscos de desabastecimento, caso o conflito se ampliasse. Infraestrutura energética no alvo

Os recentes ataques israelenses ao território iraniano atingiram, além de instalações militares, infraestruturas críticas de energia, como o complexo South Pars — um dos maiores campos de gás natural do mundo — e refinarias de petróleo no sul do país. Embora não haja confirmação de danos diretos à capacidade produtiva de combustíveis fósseis, o temor de agravamento já foi suficiente para impactar os mercados.

Desde a véspera dos primeiros ataques, os preços do barril de Brent subiram 19%, aproximando-se dos picos observados durante a invasão da Ucrânia pela Rússia. Nesta segunda-feira (23), o barril atingiu US$ 77,10 (cerca de R$ 419), reflexo da possível entrada formal dos EUA na ofensiva e da decisão do parlamento iraniano de fechar o Estreito de Ormuz. Estreito estratégico em risco

Com apenas 33 quilômetros de largura, o Estreito de Ormuz conecta o Golfo Pérsico ao Golfo de Omã e é rota de 20% da produção mundial de petróleo — cerca de 19 milhões de barris por dia. SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp Por ali passa ainda um terço do petróleo transportado por via marítima, originado em países como Irã, Arábia Saudita, Kuwait, Emirados Árabes Unidos e Omã, dos quais cinco estão entre os dez maiores produtores globais.

Além do petróleo, o estreito é rota essencial para a exportação de gás natural liquefeito, produtos químicos e fertilizantes. O Irã, por exemplo, foi o oitavo maior fornecedor de ureia ao Brasil em 2025, com US$ 20 milhões em vendas. Apesar de ser produtor, o Brasil ainda depende de importações: em 2023, 22% do petróleo importado pelo país veio da Arábia Saudita. Mesmo rotas alternativas, como o Mar Vermelho, são consideradas arriscadas. Segundo Bruno Cordeiro, analista da StoneX, a presença de rebeldes houthis apoiados pelo Irã torna essa via igualmente vulnerável.