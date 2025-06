Petróleo cai quase 5% após Trump declarar que a China pode continuar comprando petróleo iraniano

"A China agora pode continuar comprando petróleo do Irã. Com um pouco de sorte, também comprarão muito petróleo dos Estados Unidos", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social, do avião que o levava à cúpula da Otan em Haia, Países Baixos.

Os preços do petróleo continuaram a cair nesta terça-feira(24), após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmar que a China pode continuar comprando o produto do Irã, tranquilizando os mercados quanto ao seu fornecimento pelo Oriente Médio.

Por volta das 14h05 GMT (11h05 em Brasília), o preço do petróleo Brent para entrega em agosto caiu 4,66%, para US$ 68,15 (R$376,23).

Seu equivalente americano, o West Texas Intermediate, para entrega no mesmo mês, caiu 4,66%, para US$ 65,32 (R$ 360,61).

Os preços já haviam caído nas últimas horas após o anúncio da trégua entre Irã e Israel e a retaliação do Irã aos Estados Unidos pelos bombardeios a suas instalações nucleares no domingo(22, sábado no Brasil) ter sido considerada proporcional pelo mercado.

"As retaliações do Irã foram mais simbólicas do que reais e não causaram muitos danos", disse à AFP Ole Hvalbye, analista do SEB.