Petróleo sobe com risco de bloqueio do Estreito do Ormuz, mas cai em seguida

A cotação do Brent, tipo de petróleo usado como referência internacional, chegou a subir até 5,7% na abertura dos negócios / Crédito: © Saulo Cruz/MME

Com risco de bloqueio do Estreito do Ormuz, ponto estratégico de cerca de 20% de todo o petróleo e gás mundial, o preço do combustível oscilou nesta segunda-feira, 23. A cotação do Brent, tipo de petróleo usado como referência internacional, chegou a subir até 5,7% na abertura dos negócios, atingindo a casa dos US$ 81 por barril. No entanto, às 10h (horário de Brasília), o valor baixou para US$ 77, o que demonstra uma oscilação.

Israel atingiu alvos do governo iraniano em Teerã nesta segunda-feira, em uma série de ataques que se seguiram a uma salva de mísseis e drones disparados pelo Irã em direção ao território israelense, após os EUA bombardearem instalações nucleares iranianas no fim de semana. Fazenda projeta medidas de mitigação no Brasil O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, explicou nesta segunda-feira, 23, durante entrevista à Rádio CBN, que as medidas de mitigação, como a política de preços da Petrobras, são bem-vindas para este cenário de possível elevação do preço do petróleo. "O preço do petróleo tende a subir, apesar de a gente já ter visto nos últimos dias, nas últimas semanas, alguma compra de petróleo que pode amortecer a subida nesta semana. Mas nós vamos acompanhar de perto. Acho que algumas mitigações, como a política de preços da Petrobras, são bem-vindas nesse momento."

A política de preços citada pelo secretário é a instaurada em 2023, que considera o preço mínimo que a Petrobras pretende vender e o preço máximo que o cliente se dispõe a pagar. Fora o petróleo, Durigan disse que será importante acompanhar como os episódios no cenário internacional vão influenciar na corrida pelo dólar e, consequentemente, impactar moedas de países emergentes. "Há um movimento que busca a segurança no mercado, então moedas de países em desenvolvimento, como a nossa, mesmo ativos variáveis, como ativos de Bolsa, podem acabar sendo rejeitados ou vendidos nesse momento em benefício de moedas fortes como o dólar", avaliou.

O secretário ainda reconheceu que é importante considerar o risco da guerra sobre o cenário inflacionário no Brasil, mas reforçou que não deve haver um aumento fora de controle. "A gente vem olhando para o risco de inflação não é de agora. A gente tem seca prolongada no Brasil. No ano de 2024, a gente teve uma desvalorização do real de 24%. E nem por isso a inflação saiu do controle. Ela teve um aumento preocupante que a gente está acompanhando de perto", disse. Bolsas europeias e asiáticas As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta segunda-feira, enquanto investidores aguardam possível reação do Irã a ataques dos EUA contra instalações nucleares iranianas no fim de semana.