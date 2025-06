Ataques dos EUA ao Irã aumentam cancelamentos de voos e problemas nas viagens internacionais

A região tem estado no limite após os ataques dos EUA no fim de semana - e desde que Israel iniciou a guerra com um bombardeio surpresa contra o Irã, que respondeu com seus próprios ataques com mísseis e drones, em 13 de junho

A entrada dos Estados Unidos na guerra de Israel contra o Irã fez com que as interrupções de viagens se acumulassem em todo o mundo. Após os bombardeios sem precedentes ordenados pelo presidente Donald Trump em três instalações nucleares e militares iranianas no fim de semana, o Irã lançou na segunda-feira, 23, um ataque com mísseis contra as forças dos EUA na Base Aérea de Al Udeid, no Catar.

A região tem estado no limite após os ataques dos EUA no fim de semana - e desde que Israel iniciou a guerra com um bombardeio surpresa contra o Irã, que respondeu com seus próprios ataques com mísseis e drones, em 13 de junho.

Com a escalada dos ataques mortais entre Israel e o Irã, seções do espaço aéreo e aeroportos em toda a região foram temporariamente fechados. E as companhias aéreas cancelaram mais voos nos últimos dias, com algumas interrompendo rotas selecionadas até o meio da semana - especialmente no Catar e nos Emirados Árabes Unidos, do outro lado do Golfo Pérsico, em relação ao Irã.

Oriente Médio é o mais afetado

As companhias aéreas do Oriente Médio foram severamente afetadas com cancelamentos e atrasos. A Qatar Airways informou que seus voos foram suspensos devido ao fechamento do tráfego aéreo no Catar.

"A companhia aérea está trabalhando em estreita colaboração com as partes interessadas do governo e as autoridades relevantes para dar suporte aos passageiros afetados e retomará as operações quando o espaço aéreo for reaberto", disse, ao mesmo tempo em que alertou para a probabilidade de atrasos mesmo após a retomada das operações.