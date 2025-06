Os últimos acontecimentos da guerra Irã-Israel

Durante a noite, várias explosões sacudiram Teerã, segundo jornalistas da AFP. Do lado israelense, um ataque com mísseis iranianos ocorrido antes do início anunciado do cessar-fogo matou quatro pessoas no sul do país, segundo os serviços de emergência.

No Irã, um cientista relacionado à energia nuclear morreu durante a noite devido a um ataque israelense, segundo a televisão iraniana.

Nove pessoas morreram na madrugada desta terça-feira no norte do Irã em um ataque israelense, segundo um funcionário local citado pela agência Fars.