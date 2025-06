Vítimas de acidente com balão em SC são veladas neste domingo, 22

Incêndio em balão de ar quente deixa oito mortos em Praia Grande, Santa Catarina, neste sábado, 21 / Crédito: Reprodução/ redes sociais

Corpos das vítimas do trágico acidente com do balão em Praia Grande (SC) na manhã de sábado, 21, são velados neste domingo, 22. Na noite do ocorrido, a Polícia Científica identificou as vítimas e transferiu quatro delas para suas cidades de origem. De acordo com o governo catarinense, um dos oito corpos não tinha sido identificado até às 23h do sábado.

Eram 21 pessoas a bordo do balão de ar quente que sobrevoava uma área de vegetação, cerca de 9 quilômetros do centro da cidade, na hora do acidente. O equipamento da empresa Sobrevoar tinha capacidade de carregar até 27 pessoas ou 2.870 quilos. Em nota divulgada, a Sobrevoar afirmou suspender suas atividades e que o piloto tentou salvar todos a bordo. O balonismo é comum na cidade de Praia Grande, onde os voos a bordo de balões de ar quente são uma das atividades turísticas do local. Imagens divulgadas na internet mostram o balão pegando fogo e, em seguida caindo no chão, deixando oito mortos e 13 sobreviventes. Entre os mortos, estavam o casal Janaina Moreira Soares da Rocha, de 46 anos, e Everaldo da Rocha, 53, que foram velados na manhã deste domingo, 22, às 9h30min, em Joinville. O médico oftalmologista Andrei Gabriel de Melo, 34 anos, que começou a ser velado às 14h, na Câmara Municipal de Vereadores. Cerimônia de despedida acontece nesta segunda-feira, 23, às 9h, seguido de sepultamento.

Entenda como aconteceu o acidente Após identificar o cesto do balão pegar fogo, o piloto Elvis de Bem Crescência desceu o equipamento o máximo que pode e pulou do balão, orientando que todos fizessem o mesmo. Entretanto, oito dos 20 passageiros não conseguiram pular e o balão retornou a subir. Lá em cima, três pessoas se jogaram e os outros cinco permaneceram na cesta, quatro deles morreram abraçados. Segundo o delegado de Praia Grande, Tiago Luiz Lemos, o piloto Elvis de Bem Crescência explicou, em seu depoimento, que o fogo começou no cesto por causa do maçarico. Autoridades ainda apuram os detalhes e aguardam o resultado da perícia.

Leia nota divulgada pela empresa responsável pelo passeio turístico É com profunda dor e tristeza que nós da SOBREVOAR SERVIÇOS TURISTICOS manifestamos nossa solidariedade e respeito as vítimas envolvidas no acidente desta manhã de sábado, dia 21/06/2026. Nesse momento, expressamos nossos sentimentos aos familiares das vítimas, oferecendo nosso total apoio e nessas preces, colocando-nos à disposição para auxiliar em tudo o que for necessário. Gostaríamos também de esclarecer que trabalhamos com seriedade e cumprimos todas as normas estabelecidas pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). Destacando que não tínhamos registros de acidentes anteriores.