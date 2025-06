Lula presta solidariedade às vítimas da queda do balão em SC e coloca Governo à disposição

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva prestou solidariedade às famílias das vítimas da queda do balão em Praia Grande, em Santa Catarina.

"Quero expressar minha solidariedade às famílias das vítimas do acidente ocorrido com um balão na manhã deste sábado em Santa Catarina. E colocar o Governo Federal à disposição das vítimas e das forças estaduais e municipais que atuam no resgate e no atendimento aos sobreviventes", disse Lula em sua conta no X.