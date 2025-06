Acidente com balão em Santa Catarina deixa pelo menos oito mortos

Governador de SC afirmou que há 13 sobreviventes. Equipes de resgate trabalham no local e prestam socorro às vítimas.

Havia 21 pessoas a bordo do balão.

Pelo menos oito pessoas morreram em um acidente com um balão de ar quente na cidade de Praia Grande, em Santa Catarina.

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), afirmou em uma publicação no X (antigo Twitter) que 13 pessoas sobreviveram e oito morreram.

O acidente ocorreu na manhã de sábado (21/6).

Equipes de resgate estão no local do incidente para atender as vítimas, detalhou ele.

"Estamos todos chocados com o acidente", acrescentou Mello.