Queda de balão: veja quem são as vítimas, relato do piloto e possível causa

Incêndio em balão de ar quente deixa oito mortos em Praia Grande, Santa Catarina, neste sábado, 21 / Crédito: Reprodução/ redes sociais

Uma grave ocorrência marcou a manhã deste sábado, 21, em Praia Grande, no extremo sul de Santa Catarina. Um balão de ar quente, utilizado para passeios turísticos, pegou fogo durante o voo e caiu, resultando na morte de oito pessoas. Outras 13 vítimas sobreviveram, após conseguirem saltar da aeronave ainda em movimento. Veja o que se sabe até agora sobre o caso. Como aconteceu o acidente De acordo com o tenente-coronel Zevir Cipriano Junior, do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, o incêndio teve início no cesto do balão, possivelmente provocado por um maçarico. O piloto, ao perceber o fogo logo após a decolagem, ainda com a aeronave a baixa altitude, tentou realizar um pouso de emergência.

Andrei Gabriel de Melo – oftalmologista, atuava em Fraiburgo

Everaldo da Rocha – de Joinville

Fabio Luiz Izycki – natural do Rio Grande do Sul

Janaina Moreira Soares da Rocha – de Joinville

Juliane Jacinta Sawicki – do Rio Grande do Sul

Leandro Luzzi – patinador artístico, professor em Brusque

Leane Elizabeth Herrmann – mãe da médica Leise

Leise Herrmann Parizotto – servidora pública e médica em Blumenau As 13 pessoas resgatadas com vida foram encaminhadas a unidades hospitalares da região. Pelo menos cinco delas foram levadas ao Hospital Nossa Senhora de Fátima, no centro de Praia Grande. Três delas morreram abraçadas. Os atendimentos envolveram equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Local conhecido pelo balonismo Praia Grande é reconhecida nacionalmente como a “Capital dos Cânions” e também como a “Capital do Balonismo”, sendo um dos destinos mais procurados para voos turísticos em balões de ar quente.

Investigações e medidas de segurança As causas exatas do acidente ainda estão sob análise. A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) acompanha de perto o caso e vai colaborar com a apuração feita pela Polícia Civil, que já ouviu o piloto. A empresa responsável pelo passeio, a Sobrevoar Serviços Turísticos, informou em nota oficial que o piloto possuía ampla experiência e que o balão estava devidamente licenciado para a atividade. Segundo a companhia, até então, não havia registro de acidentes envolvendo a frota. “É com profunda dor e tristeza que manifestamos nossa solidariedade e respeito às vítimas envolvidas nesse acidente. Mesmo com todas as precauções necessárias e com o esforço do piloto, sofremos com a dor causada por essa tragédia”, destacou a empresa.