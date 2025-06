Balão pega fogo durante voo e 8 pessoas morrem em Santa Catarina

Balão pegou fogo enquanto ainda estava no ar / Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Oito pessoas morreram no incêndio de um balão no município de Praia Grande, no estado de Santa Catarina. O acidente ocorreu durante a manhã desta sábado, 21, quando um balão com 21 passageiros começou a pegar fogo durante o voo. LEIA TAMBÉM: Distribuidoras de energia alertam sobre riscos de fogueiras e balões

Segundo informações publicadas pelo portal G1 Santa Catarina, 13 pessoas sobreviveram ao incidente. Ainda não há confirmação do estado de saúde das vítimas. A causa do incêndio ainda está sendo investigada. O tempo estava ensolarado e sem nuvens durante o voo. Imagens divulgadas por internautas mostram o momento em que o avião começa a pegar fogo, ainda com os passageiros no ar. Vídeo mostra queda de balão que pegou fogo no ar em SC: Em um outro vídeo é possível ver pessoas caindo balão em direção a uma área de mata. Equipes do Corpo de Bombeiros seguem conduzindo resgates no local.