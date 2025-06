Do alto das montanhas ao espaço sideral: confira as imagens mais belas da Via Láctea em 2025

Florestas, montanhas, campos e desertos acompanham o espetáculo cósmico que é a Via Láctea nas áreas de céu escuro / Crédito: Reprodução/Capture the Atlas

Uma coleção de fotografias selecionadas pelo concurso internacional “Milky Way Photographer of the Year 2025” traz imagens com ângulos e composições encantadoras da Via Láctea capturadas na Terra e fora dela. A seleção, promovida pelo portal de fotografia astronômica Capture the Atlas, traz uma novidade na premiação deste ano. Um dos registros nomeados foi capturado de fora da Terra, a partir da Estação Espacial Internacional (ISS), trazendo novas concepções acerca da galáxia.

O astronauta estadunidense Donald Roy Pettit, a bordo da Estação Espacial Internacional com outros seis tripulantes, capturou uma vista exuberante do lado noturno do planeta Terra com um trecho da Via Láctea ao fundo. “Fogo Cósmico” – Sergio Montúfar A fotografia da Via Láctea ao lado do vulcão Acatenango foi tirada na Guatemala Crédito: Sergio Montúfar/Capture the Atlas A cena da Via Láctea acompanhada de centenas de estrelas em contraste com a lava e as cinzas do vulcão Acatengo em erupção foi capturada na Guatemala pelo fotógrafo Sergio Montúfar.

“Essa imagem é especial por sua narrativa — a força bruta do Vulcão de Fogo encontrando a extensão tranquila da galáxia”, relatou o autor da foto ao Capture the Atlas. “Arco Duplo da Via Láctea sobre o Matterhorn” – Angel Fux A fotografia do Arco Duplo da Via Láctea foi tirada em Zermatt, na Suíça Crédito: Angel Fix/Capture the Atlas A imagem que captura o Arco Duplo da galáxia, em que a Via Láctea de Inverno (com Órion nascendo) e a Via Láctea de Verão (com o Centro Galáctico) aparecem na mesma noite, trata-se de um registro raro. A fotografia foi tirada em uma cordilheira de Zermatt, na Suíça.