Encontro do Rio com o mar: foto da Barra do Ceará é premiada no "Oscar da Fotografia Brasileira"

Uma imagem do encontro entre o Rio Ceará e o mar, registrada na Barra do Ceará, em Fortaleza, conquistou dois dos principais prêmios do Brasil Photo Show, o maior festival de fotografia da América Latina e um dos quatro mais importantes do mundo. A autoria é do fotógrafo cearense Luís Carlos Lima, 61.

A foto foi premiada nas categorias Melhor Foto de Drone e Melhor Foto Editada, entre mais de 12 mil registros enviados por fotógrafos de todas as regiões do País. A cerimônia de premiação ocorreu no início de abril, em Brasília, onde também foi inaugurada uma exposição com os trabalhos vencedores no Museu de Arte Fotográfica da Cidade, mostra que segue aberta ao público até o fim de maio. "O mais marcante dessa imagem é a composição entre o rio e o mar, que naquele dia não se encontravam em sua vazão plena. O rio parecia hesitante, como se estivesse prestes a mergulhar no oceano, mas resistisse. Isso gerou um contraste visual impressionante, que pude capturar com o drone", conta Luís Carlos. De atleta a fotógrafo premiado A trajetória de Luís Carlos com a fotografia é marcada por uma forte relação com o esporte e com o turismo. Aos 61 anos, ele já correu maratonas nas maiores capitais do mundo — Nova York, Londres, Chicago, Berlim, Boston e Tóquio — e participou de provas de triatlo, inclusive as de nível Ironman.

“Eu sempre fui movido por desafios. Primeiro foi o esporte, onde alcancei o ápice após completar as seis maiores maratonas do mundo. Depois, naturalmente, veio a fotografia. Era como se eu tivesse substituído as medalhas pelas estatuetas e os pódios pelas galerias”, diz ele. Foi durante as viagens internacionais, muitas motivadas pelas competições esportivas, que Luís passou a se interessar mais profundamente pela fotografia. O que antes era apenas um registro de paisagens e momentos tornou-se um objetivo artístico. “A fotografia passou a ser uma forma de contar minhas experiências e, mais ainda, de registrar a essência dos lugares que visitei, ou mesmo dos que me são mais próximos, como a própria Barra do Ceará”.

Nos últimos cinco anos, ele passou a se dedicar à participação em concursos nacionais e internacionais. Hoje, é filiado à Sociedade Brasileira de Fotografia e à ABC Click, coletivo que reúne fotógrafos e promove atividades voltadas à arte e à técnica da imagem. A inspiração por trás da imagem A foto premiada nasceu de uma rotina que Luís mantém com frequência: sobrevoar áreas estratégicas com seu drone, especialmente na Barra do Ceará, onde conta com o apoio do morador local Seu Alberto. “Naquele dia, o nível do rio estava baixo, e eu percebi uma oportunidade única de capturar algo diferente. Era um momento raro: o mar ondava com força, enquanto o rio parecia se contrair. A partir dali, compus a imagem e trabalhei a edição para destacar essa tensão natural”.

Além das estatuetas conquistadas, a imagem estará presente no livro oficial do festival, que reúne todas as fotos premiadas e menções honrosas. “Hoje, a fotografia é minha forma de seguir competindo. Ela exige paciência, visão, sensibilidade e técnica. Cada prêmio é um combustível para continuar. E ver uma imagem da nossa Barra do Ceará sendo reconhecida desta forma é algo que me emociona muito”, contou. Apesar de não competir mais em provas de maratona, Luís acredita que ainda está longe de alcançar o ápice da sua jornada como fotógrafo. “Eu quero explorar novas linguagens visuais, novos concursos, novos desafios. E quero continuar mostrando a beleza do Ceará para o mundo” destacou.