Explosão no espaço faz com que cientistas descubram tipo raro de estrela fora da Via Láctea

Magnetares , ou estrelas de nêutrons, são objetos astronômicos compactos, com um forte campo magnético. Eles são apelidados de “ os ímãs mais potentes do universo ”.

Uma explosão no espaço, classificada como “ultrabrilhante”, fez com que astrônomos encontrassem a primeira estrela de nêutrons, ou “magnetares” , para além dos limites da nossa galáxia, a Via Láctea. A explosão foi detectada em uma galáxia conhecida como Messier 82, ou M82. Saiba mais:

Explosão de magnetar foi divulgado por cientistas europeus

Conforme artigo publicado pela revista Nature Uma das mais importantes revistas científicas do mundo. Foi publicada pela primeira vez no Reino Unido em novembro de 1869. na quarta-feira, 24. De acordo com a pesquisa, a explosão do magnetar da galáxia Messier 82 liberou uma grande quantidade de energia no universo, ainda que apenas por uma pequena fração de segundo.

A explosão foi detectada pelo telescópio INTEGRA, da Agência Espacial Europeia (ESA), no dia 15 de novembro de 2023. Após a detecção, análises feitas por 35 cientistas de diversos países europeus concluíram que tudo se tratava da ação de um magnetar na galáxia Messier 82.