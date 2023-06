Fotógrafo cearense é destaque em concurso mundial com duas fotografias subaquáticas

O fotógrafo cearense e professor de Geografia, Ruver Bandeira, foi destaque no Concurso Mundial 8th 35AWARDS, com duas fotos emplacadas entre as 50 melhores do ano na categoria subaquática, sendo uma delas registrada em São Gonçalo do Amarante, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Esse é o segundo ano consecutivo que ele participa da competição representando o Ceará e o Brasil. Ao O POVO, Ruver conta que ficou no top 20 mundial da categoria “underwater” e no top 10 Brasil em todas as categorias incluídas.

Foto premiada no Concurso 8th 35AWARDS - Caverna alagada em Bonito/ MS Crédito: Ruver Bandeira/ Arquivo Pessoal

“Foram duas fotos premiadas, sendo a minha mais bem pontuada realizada no Pecém, de um naufrágio da Segunda Grande Guerra Mundial chamado SS Baron Dechmont (Navio Francês), que foi torpedeado no litoral cearense por um submarino alemão em 1943. Fica a 35 metros de profundidade. A segunda foto foi realizada no Abismo Anhumas em Bonito, Mato Grosso do Sul, em uma caverna alagada", relata.

O certame teve início em meados de 2022 e foi finalizado em maio de 2023. Ao todo, 446 mil imagens de todas as categorias disputaram uma classificação entre as 100 premiadas, e as duas fotografias de Ruver se classificaram entre as 50 melhores do mundo.

“Fico lisonjeado por estar representando com dignidade meu estado e país, evidenciando, principalmente, nossas belezas naturais através da fotografia. Estar novamente no top 20 do mundo no ano é uma enorme alegria e satisfação de buscar através das minhas imagens a preservação do nosso meio ambiente, tão belo e ao mesmo tempo tão sensível à ação antrópica”, diz o fotógrafo.