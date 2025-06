Funcionários vestidos de urso cuidam de filhote em abrigo nos EUA

Na Califórnia, cuidadores se fantasiam como a mãe do animal, para evitar que o filhote crie laços humanos e possa retornar à natureza

No último mês, o San Diego Humane Society, abrigo responsável pela espécie, viralizou ao compartilhar imagens de cuidadores fantasiados de urso durante o processo de reabilitação.

De acordo com a organização, a fantasia é composta por um casaco de pele, luvas de couro, calça específica e máscara, e tem como objetivo impedir que o animal se apegue a um cuidador humano.

Além do disfarce, os cuidadores esfregam feno por todo o corpo, com o objetivo de imitar comportamentos e odores maternos e evitar que o urso crie laços com humanos.

“Não queremos que o filhote toque na nossa pele de jeito nenhum. Ele nunca nos vê como humanos, e estamos empenhados em fazer o que for preciso para mantê-lo selvagem”, disse Autumn Welch, gerente de operações de vida selvagem, ao The Washington Post.

Correndo risco de vida, filhote encontrado é o mais jovem da organização

O filhote órfão de apenas 2 meses é o urso mais jovem já cuidado pela organização. Ele foi encontrado sozinho por visitantes da Floresta Nacional Los Padres, em 12 de abril, quando tinha cerca de 1,3 quilo.