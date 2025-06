Trump defende mobilização militar em Los Angeles e Califórnia prepara batalha legal

O presidente americano, Donald Trump, afirmou, nesta quinta-feira (12), que Los Angeles está "sã e salva" graças à mobilização de milhares de soldados para conter os protestos contra a deportação de imigrantes, enquanto a Califórnia se mobiliza para enfrentar o governo na justiça. Após a expansão dos protestos para outras regiões, a segunda maior cidade dos Estados Unidos decretou toque de recolher noturno para combater saques e atos de vandalismo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "Nossa grande Guarda Nacional, com um pouco de ajuda dos Marines [fuzileiros navais americanos], pôs a Polícia Militar de Los Angeles em condições de realizar seu trabalho de forma eficaz", disse Trump em sua rede, Truth Social, acrescentando que sem os militares, a cidade "seria uma cena do crime como não víamos há anos". Os protestos, majoritariamente pacíficos, começaram na semana passada devido a uma escalada nas batidas realizadas pelo governo contra imigrantes irregulares. Também houve alguns focos de violência, como a queima de táxis e o lançamento de pedras contra policiais. Trump ordenou a mobilização de milhares de reservistas da Guarda Nacional e de 700 fuzileiros da ativa, apesar da objeção do governador democrata da Califórnia, Gavin Newsom, na primeira ação do tipo de um presidente americano em décadas.

O chefe de Estado republicano acusou o governador de "ter perdido totalmente o controle da situação". "Deveria estar AGRADECENDO por salvar sua pele, ao invés de tentar justificar seus erros e incompetência", acrescentou. Em Spokane, Washington, foi decretado toque de recolher noturno depois que a polícia deteve mais de 30 manifestantes.

Em Seattle, a maior cidade do estado de Washington, no oeste do país, a polícia deteve oito pessoas após o incêndio de uma caçamba de lixo. Também houve protestos em Las Vegas, Dallas, Austin, San Antonio, Milwaukee, Chicago, Atlanta e Boston, segundo a CNN. - "Uma democracia atacada" -

Em 2024, Trump venceu as eleições em parte graças a suas promessas de combater o que ele considera uma "invasão" de imigrantes sem documentos. Cerca de 1.000 dos 4.700 militares que Trump mobilizou já estavam agindo para proteger instalações e trabalhando com agentes do Serviço de Imigração e Controle de Aduanas (ICE), segundo o subcomandante Scott Sherman, que chefia as operações. O governador Newsom, um democrata que se situa como candidato à Presidência em 2028, acusa Trump de escalar os confrontos para obter ganhos políticos.