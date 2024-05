Abrigo para gatos na Capital precisa de doações

Local, no bairro Vila Velha, abriga cerca de 150 gatos e tem sérios danos estruturais. Administradores dependem de colaboração da população para continuar funcionando

O voluntário Geymen Santiago, que auxilia na captação de doações pelas redes sociais, enfatiza que a casa da Rosângela é motivo de preocupação, especialmente no período chuvoso.

Por conta das altas demandas e custos, a ativista passa por dificuldades financeiras para manter o local , seja com os cuidados dos animais ou com a estrutura da casa, que precisa de uma reforma.

Há 15 anos, Rosângela Souza, 58, decidiu acolher animais em sua casa, após perceber o grande número de abandonos no bairro Vila Velha, em Fortaleza. Ela administra o Gatil da Rosângela que, atualmente, abriga cerca de 150 gatos.

Na época em que iniciou, ela contava com a ajuda financeira do, então, marido e da família. E a partir de 2019, com o grande número de gatos abrigados, a situação financeira começou a ser um empecilho para o trabalho de Rosângela.

Rosângela montou o gatil em sua casa em 2009, no espaço de três quartos e dois banheiros, ela adaptou os ambientes para os equipamentos dos animais. E o número de acolhimentos foi crescendo com o passar dos anos. “Cuidar de animais é um dom mesmo, que eu já tenho desde criança, né?”, conta a ativista.

“Não estamos recebendo mais animais nem fazendo resgate por causa das condições financeiras, por falta da estrutura (na casa de Rosângela). É uma situação lamentável, muito triste”, desabafa o voluntário que se desloca de Maracanaú, na região metropolitana de Fortaleza, para ajudar no abrigo.

Em meio a pandemia, em 2020, ela diz que vendeu vários móveis para conseguir manter os animais, mas não foi suficiente para se recuperar financeiramente. Mesmo com as ajudar recebidas de outros abrigos e de ativistas da causa animal.

Para tentar remediar a situação, Santiago se empenha nas redes sociais do abrigo, com o perfil @gatildarosangela no Instagram, para arrecadar fundos.

Apenas ele e Rosângela trabalham no local. Enquanto ela é responsável pelos cuidados com os animais e limpeza, Santiago realiza ações de divulgação, realizando rifas e contatando pessoas que possam ajudá-los.

Como ajudar

Ela recebe doações de forma presencial, mas o endereço é divulgado após o contato pelo bate-papo do Instagram, como forma de evitar que as pessoas levem mais animais abandonados para o local, que no momento não tem condições de acolhê-los.

As doações também podem ser feitas pela chave Pix 85981274041 do Banco do Brasil, em nome de Rosângela Maria Barbosa de Souza.